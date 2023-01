Le convenienze ed incovenienze teatrali | Tutto sull’opera in onda su Rai 5

Le convenienze ed incovenienze teatrali è un’opera di Gaetano Donizetti che spesso ha trovato terreno fertile nelle rappresentazioni sui migliori palchi. La versione in onda nella mattinata di Rai 5 ha visto impegnato come regista Lorenzo Viotti.

La trama de “Le convenienze ed incovenienze teatrali”

L’opera si divide in due atti. Il primo atto si apre con i personaggi tutti concentrati in un teatrino di Brozzi. C’è Corilla che si innervosisce con chiunque, coadiuvata dal marito Procolo. Corilla vorrebbe che l’opera venga intitolata Ersilia e Mommolo anziché Romolo ed Ersilia. Nelle sue ire, interviene Doratea che protesta, ma anche Luigia e la madre Agata. Le cantanti (Luigia e Dorotea) tendono a discutere di continuo e si contendono il ruolo di solista sul palco.

Il secondo atto è quello che prevede l’ilarità vera e propria della commedia. Mamma Agata viene scelta per prendere il posto della prima donna, e dovrebbe esibirsi in una parodia della “canzone del salice” dell’Otello rossiniano. Dal suo canto anche Procolo viene chiamato per sostituire il protagonista: dovrebbe interpretare Romolo, ma sbaglia e stona ogni canzone. Quando arriva il momento della scena del sacrificio di Ersilia, Agata sbaglia ed interviene quando non deve, Corilla inizia a cantare senza sosta per imporsi. Le continue scorribande e la fuga di altri personaggi convincono il regista ad annullare la messa in scena dell’opera. E a questo giro di boa chi resta disperato senza arte e parte è solo l’Impresario.

Il cast e la messa in scena

La proposta di Rai 5 è dell’opera teatrale andata in scena presso il teatro dell’Opera nazionale di Lione nel 2019. A curare la regia televisiva Vincent Massip. A vestire i panni dei personaggi vedremo:

Laurent Naouri nel ruolo di Mamma Agata,

Patrizia Ciofi nel ruolo di Daria,

Charles Rice nel ruolo di Procolo,

Clara Meloni veste i panni di Luigia,

Enea Scala è Guglielmo,

Pietro di Bianco Biscroma è il direttore d’orchestra,

Dominique Beneforti veste i panni del direttore del teatro.