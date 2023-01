Uomini e Donne, arriva una nuova tronista | Chi è e cosa fa nella vita Nicole?

Uomini e Donne, arriva una nuova tronista. Nei giorni scorsi è stata presentata la nuova tronista del noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Sappiamo che si chiama Nicole ed il video di presentazione è stato pubblicato su Witty e sulla pagina Instagram del programma di Maria De Filippi. Conosciamola meglio.

Uomini e Donne, chi è Nicole la nuova tronista

Dopo tanta attesa, nei giorni scorsi è stata presentata a Uomini e Donne la nuova tronista, che sicuramente conquisterà il pubblico di Canale 5. La giovane che siederà sul tanto ambito trono si chiama Nicole.“Ho 29 anni e sono di Roma, la città più bella del mondo. Mamma mi ha trasmesso la passione della cucina e uno dei ricordi più belli è quando passavamo il pomeriggio a preparare la crostata. Mi piace mangiare”. Queste le sue parole dichiarate nel video di presentazione. Purtroppo ha perso la sua mamma qualche anno fa. Riguardo altre curiosità su di lei, sappiamo che ha una grande passione per i motori, così come ha lei stesso dichiarato.

Curiosità

Per quanto riguarda l’uomo ideale, la nuova tronista ha aggiunto di non avere delle caratteristiche particolari, ma di non tollerare i bugiardi, i presuntuosi ed i maleducati. L’uomo che cerca deve essere in primis educato e deve poter fare affidamento su di lui. Si definisce una romanticona. Nella vita, Nicole che ha 29 anni, è un’account manager di un’azienda che si occupa di informatica e non solo, visto che cura la parte social marketing di un ristorante di Roma. Di certo la sua è una vita parecchio frenetica.Sembra che dalle prime battute, Nicole sia tanto piaciuta al pubblico di Canale. Ecco alcuni dei commenti apparsi sul web dopo il suo video di presentazione. “Ah, una bella ragazza finalmente meravigliosa”. E poi “Speriamo che faccia davvero qualcosa di buono”, “A primo impazzo mi piace”.