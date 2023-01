Cobra Kai 6 sarà davvero l’ultima stagione? Cosa sappiamo di Cobra Kai 7

Cobra Kai è giunta al termine. Ci sarà un prosieguo o la sesta stagione sarà l’ultima?

Cobra Kai nasce come prequel del celebre film cult anni 80, Karate Kid, ed in seguito all’accoglienza ricevuta dai fan, è stato rinnovato per ben 6 stagioni. Ma con il recente annuncio del sesto capitolo, arriva anche l’amara notizia per i fan: si tratta dell’ultimo della saga.

Netflix ha rilasciato la novità con un teaser e a farci supporre che si tratterà del capitolo finale, sono le parole usate dalla stessa piattaforma di streaming: “Dopo cinque incredibili stagioni, la sesta stagione di Cobra Kai sarà l’ultimo atto. L’epica conclusione della saga lunga decenni arriverà presto su Netflix”.

Al momento non abbiamo ancora una data di uscita, ma si suppone che, se si lavora come per la precedente stagione che è stata rilasciata il 9 settembre 2022, Cobra Kai 6 potrebbe arrivare alla fine dell’estate 2023.

Cobra Kai – ci sarà una settima stagione?

Come abbiamo detto sopra, non è prevista al momento una settima stagione, ma le speranze non sono del tutto perdute. In realtà gli ideatori Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg da sempre amano questo universo e desiderano raccontarne ogni sfaccettatura. In una lettera rivolta ai fan hanno affermato: “Far conoscere ancora al mondo l’universo di Karate Kid è stato per noi un grande onore.” e ancora “Anche se questo potrebbe essere un giorno agrodolce per il fandom, il Miyagiverse non è mai stato così forte… Speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid con voi in futuro perché, come tutti sappiamo, Cobra Kai non muore mai”.

Intanto, il mercato intorno alla serie tv, che ha fatto appassionare anche i vecchi cultori dell’originale Karate Kid, è in espansione ed in attesa di vedere i nuovi episodi, sono state rilasciate le action figure dei personaggi della serie, Terry Silver, Johnny Lawrence realizzate con l’abito Eagle Fang e Chozen in grado di simulare i movimenti dei combattimenti.