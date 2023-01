GF Vip 7, non perdono occasione | Le pillole de La Velenosa

Ma avete notato come gli ex vipponi cerchino di rimanere a galla? Mi spiego meglio. Il GF Vip dura un sacco di mesi e chi è stato eliminato uno o due mesi fa per non essere dimenticato deve tenere viva l’attenzione su di sé in tutti i modi. Degli eliminati gli unici che hanno ancora un posto nei nostri ricordi sono Ginevra Lamborghini, perché ce la propinano ogni settimana per questa storia fake con Antonino Spinalbese. Fake perché come ha più volte detto lei, è fidanzata, quindi tutto quello che crea con Spinalbese è fuffa. L’altro che non dimentichiamo è sicuramente Marco Bellavia per quello che gli è successo. Io non me lo dimenticherò mai lui sdraiato a terra mentre piangeva e i suoi compagni che gli passavano vicino senza calcolarlo. Penso sia stata davvero la pagina più brutta del gf in 20 anni che va in onda.

Ecco, a parte loro, gli altri fatico a ricordarli vi dico la verità. Quindi ogni tanto per far vedere che ancora ci sono “combinano qualcosa” che attiri l’attenzione.

Per esempio ultimamente Elenoire Ferruzzi non perde occasione per attaccare Daniele Dal Moro. Nella casa aveva avuto un bel rapporto con lui e aveva preso una bella sbandata, confermata anche da lei. Col passare delle settimane però il veneto si è avvicinato a Oriana e ora Elenoire si è accorta che Daniele è una brutta persona. Oltre ad aver rilasciato interviste in cui non ne parla bene ha lasciato anche un commento sotto un post nella pagina ufficiale del GF. Ovviamente un commento al vetriolo. Diciamo che questo suo “accanimento” potrebbe far pensare “dimmi che sei rancorosa senza dirmi che sei rancorosa”.

Dana Saber, ultima eliminata, è tornata sui social ed ha sparato a zero sui suoi ex compagni ma anche su Dayane Mello e Soleil Sorge, grazie alle quali è stata scelta per il reality. Dana ci è andata giù pesante soprattutto con Oriana Marzoli della quale ha detto, rispondendo alle domande dei follower che è sporca e puzza… Io ovviamente non condivido queste cose, perché andare oltre non è mai bello. A me piace quando sono ironici e divertenti, non quando le cose diventano cattive e esagerate.

La mitica Pamela Prati invece ha fatto un singolo, uscito proprio oggi dal titolo (ovviamente) Diva, ispirato alla sua esperienza al Grande Fratello.

Cristina Quaranta è tornata a lavorare nel ristorante in cui lavorava prima del reality ma non perde occasione di lanciare dissing tramite Twitter.

Gegia vive ora con il suo grande amore Mehmet, al quale sta cercando di fare avere il permesso di soggiorno. È notizia di oggi che l’ordine degli psicologi ha preso una decisione su di lei e il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia. Intervistata da Fanpage ha detto che ha avuto “un doveroso richiamo”. Sono sicura che nei prossimi giorni ne sapremo di più. Alla fine del gfvip mancano ancora più di due mesi e sono sicura che gli eliminati ci regaleranno altro trash, perché nessuno vuole tornare nell’ombra.

Alla prossima pillola, baci velenosi a tutti