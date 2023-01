NCIS Los Angeles 14 è l’ultima stagione? Cosa sappiamo di NCIS Los Angeles 15

Dopo 14 stagioni NCIS Los Angeles chiude i battenti. Ma serrerà le sue porte per sempre o uno spiraglio per la 15esima stagione esiste?

NCIS Los Angeles nasce come secondo spin-off di NCIS. In onda dal 2009 ha seguito nel corso delle 14 stagioni l’agente speciale G. Callen di Chris O’Donnell e la sua squadra di agenti che risolvono i casi che riguardano la Marina e ciò che avviene sulla costa occidentale degli States.

L’ultimo episodio della 14esima stagione sarà trasmesso il 14 maggio su CBS con l’episodio 322 dello show. Si teme però che per questo spin-off sia davvero la fine. Sono arrivate infatti le prime dichiarazioni, in primis dallo showrunner R. Scott Gemmill che ha dichiarato:

Voglio ringraziare il network e lo studio per la collaborazione e il sostegno dimostrato nel corso degli anni… La nostro troupe è cresciuta diventando una vera famiglia e il loro duro lavoro e impegno sono stati fondamentali per il nostro successo, anno dopo anno. La maggiore gratitudine ai nostri membri del cast, che hanno portato in vita i nostri personaggi con le loro interpretazioni. Grazie per il vostro talento, la vostra professionalità e il continuo entusiasmo. E al nostro fedele pubblico che ha amato i nostri personaggi e seguito i loro percorsi, grazie. Non vediamo l’ora di offrire una conclusione della serie che sia soddisfacente e renda giustizia a questi personaggi amati. https://www.youtube.com/watch?v=QghiGn1h7CA

Anche, il presidente della CBS, Amy Reisenbach, si è espresso dicendo “Per 14 stagioni, ‘NCIS: Los Angeles’ è stato un pilastro della nostra formazione con personaggi che era una gioia guardare. Non sorprende che questo show abbia avuto successo come franchising globale”. Invece il protagonista LL Cool J ha lasciato un messaggio sui social dicendo che è adesso il momento in cui fermarsi e ringrazia i fan sparsi per il mondo.

Intanto però nella 14esima stagione di NCIS Los Angeles tanti sono stati gli avvenimenti degni di nota, come il crossover con le altre due serie del franchise, NCIS E NCIS Hawai che al momento sono salve dalle cancellazioni, i fan possono dunque tirare un sospiro di sollievo e colmare il vuoto lasciato dal secondo spin-off con gli altri due show che sicuramente hanno ancora molto da raccontare.