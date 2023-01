Federico Fashion Style a Verissimo: ci ha guadagnato per il coming out?

L’hairstylist ha fatto il coming out a Verissimo: la versione di Selvaggia Lucarelli sul cachet

Nella puntata di sabato scorso di Verissimo, Federico Fashion Style è stato ospitato per fare coming out. Dichiarazioni che molti si sarebbero aspettati, specialmente dopo la dura rottura con l’ex compagna Letizia Porcu. Un argomento di cui si è occupata anche Selvaggia Lucarelli nel podcast Il Sottosopra, che ha parlato anche di presunto cachet riguardo la rivelazione pubblica dell’hairstylist.

“C’era in corso una trattativa, ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al Grande Fratello” ha esordito così la giornalista, parlando dell’ospitate programmate di Federico Fashion Style. “Poi ha deciso di affidare lo scoop a Silvia Toffanin” ha poi continuato la Lucarelli nel podcast. “Si era fatto pagare da Ballando con le Stelle per portare in scena l’immagine dell’eterosessuale che si difendeva da ogni sospetto e che ci presentava la famiglia tradizionale per fugare ogni dubbio” ha inoltre aggiunto la giornalista, facendo riferimento alle voci sull’omosessualità di Federico ai tempi di Ballando con le stelle. Infine, la Lucarelli non soddisfatta ha lanciato un nuova frecciatina a Federico Lauri a Verissimo: “la mamma dovrebbe proteggere la figlia dalle brutte voci, perché evidentemente la figlia è pronta a leggere sui giornali che il papà è gay. Ma sapere che la mamma ha una vita sentimentale potrebbe causarle dei traumi”.

Letizia Porcu infatti starebbe frequentando il produttore musicale Vincent Arena, con il qualche si è mostrata in alcuni scatti su Instagram. Quanto le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli come replicherà Federico Fashion Style?