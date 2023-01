Fiori sopra l’inferno: quante puntate sono? Ci sarà una seconda stagione? Trama e curiosità

Fiori sopra l’inferno è la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, che smessi i panni di Suor Angela, interpreterà Teresa Battaglia, commissario di Udine ed esperta in profiling.

Cosa sappiamo sulla serie RAI?

Fiori sopra l’inferno: trama

La storia è quella di Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, che dovrà fronteggiarsi contro il nuovo assassino che sta destabilizzando il piccolo paese di Travenì, in Friuli Venezia Giulia. Il commissario, grazie alla sua esperienza nell’analizzare gli identikit dei serial killer, si trasferirà da Udine e si ritroverà a collaborare con l’assistente Parisi e il giovane ispettore Massimo Marini (Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata). Tra i tre nascerà affetto e rispetto reciproco e vedremo come Teresa mostrerà anche il suo lato più fragile.

Le vicende si svolgono in Friuli, in un paese dal nome fittizio ma dalle ambientazioni reali. Tra boschi e distese innevate, i protagonisti dovranno trovare tutti gli indizi possibili per scovare l’assassino che ha lasciato dietro di se una lunga scia di sangue.

Fiori sopra l’inferno: puntate e stagioni

Fiori sopra l’inferno andrà in onda su RAI Uno, dopo il festival di Sanremo. La produzione si compone di sei episodi divisi in tre puntate che andranno in onda rispettivamente lunedì 13 febbraio, martedì 14 febbraio e martedì 21 febbraio. Come sempre, chi non dovesse riuscire a vedere gli episodi in diretta, potrà riguardarli in streaming su Raiplay.

Considerando che non è ancora iniziata la prima stagione è prematuro parlare di un sequel, ma se la serie promette un mix di giallo, dramma, e commedia, questo potrebbe essere la base per ottenere successo e piacere ai telespettatori.

Fiori sopra l’inferno: curiosità

La serie tv è tratta dal libro omonimo di Ilaria Tuti

La particolarità è nella protagonista: Teresa infatti ha sessant’anni, soffre di diabete ed inizia ad avere le prime avvisaglie di Alzheimer. L’attrice stessa ha detto: “Teresa ha un segreto che non osa confessare neanche a se stessa, e per la prima volta ha paura. Cercherò di restituire tutta la profonda umanità che questo personaggio merita”.