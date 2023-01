GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 29: “I parenti sono sempre più un disastro”

Amici, non vi nego che ieri ad un certo punto avrei spento la TV. Ho provato un tale fastidio che manco quando devo mettermi a dieta provo. Questa edizione è iniziata malissimo con la storia di Marco Bellavia e sta continuando peggio. Non ci sono santi in quella casa e questo lo dirò “in tutti i luoghi e in tutti i laghi” cit. Penso che un cast così tremendo non ci sia mai stato, ma vi rendete conto che grazie a questi vipponi sento la mancanza di Alex Belli???? Ma perché mi fate questo? Premesso che quest’anno trovo tutti, chi più e chi meno, finti, ho trovato davvero brutto l’accanimento verso Nikita. Sta ragazza sta passando da pazza visionaria quando ci sono i video che confermano quello che sostiene da un mese. Tra l’altro non si può ridurre tutto a “rosica perché ha preso il palo”, perché il punto non è quello. Luca ha palesemente giocato con lei andando anche oltre e se sai che una è interessata non vai oltre. Nikita per due volte si è allontanata e lui è andato a riprenderla. Ieri sera poi il colpo di grazia lo ha dato sua madre Carla. Io ricordavo che i parenti entravano per fare sorprese, per supportare i propri famigliari e non per attaccare gli altri concorrenti. Questo vale per la signora Carla, per Clizia Incorvaia che è già intervenuta due volte a difendere la sorella Micol, per la mamma di Sarah Altobello e per tutti i parenti in generale. Anche perché facendo così fanno solo figure imbarazzanti e mettono in cattiva luce solo chi proteggono non certo chi viene attaccato. I parenti quest’anno stanno sgravando davvero, anche sui social. Fanno solo danni. La frase della mamma di Luca verso Nikita: “Ti saresti meritata un Antonino che ti portava sotto il letto e ti scaricava il giorno dopo” l’ho trovata pessima. Una frase che dovrebbero trovare brutta tutti, soprattutto perché poco prima in un blocco dedicato a Oriana e Antonella si è parlato di solidarietà femminile. Soprattutto perché mai come quest’anno sui social è pieno di Paladini delle donne. Ecco a questi paladini chiedo cosa pensano di queste parole? Sul web è pieno di gente indignata per le parole di Davide verso Oriana, giustamente, ma come mai quando si offende Nikita tutto tace? C’è da riflettere.

Se il GF puntava sulla coppia Oriele, formata da Oriana e Daniele penso che dopo ieri sera possano cercare altrove. Dal Moro attaccato su più fronti, Oriana fatta passare per vittima di questi uomini brutti e cattivi. La ship per me è già al capolinea.

Non capisco perché il primo mese Giaele veniva massacrata per il suo matrimonio aperto mentre ora la spingono a copulare con Andrea. Io sono boomer e in tutto ciò mi chiedo Brad si farà mai vivo? Darà mai un segno?

Io un altro triangolo che ruota attorno a Spinalbese non lo posso reggere. La Murgia non aspettava altro e Ginevra deve mantenere la lucina rossa della telecamera accesa su di lei, quindi che Ve lo dico a fare? Io sono piena, ma seriamente sei mesi sono troppi, è una punizione non più un piacere seguirlo.

Il televoto è tosto, candidati all’eliminazione ci sono George, Nikita e Oriana. Umanamente Ciupilan è il migliore, ma penso sia giunta la sua ora. Al programma non da nulla, non parla, non crea dinamiche, è sempre buttato sui divani in disparte. Dai su, bravo quanto volete ma un comodino. Io ovviamente salvo Nikita anche se a sto giro penso rischi grosso.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della ventinovesima puntata

Ad Oriana non frega nulla della solidarietà femminile però il suo fandom l’ha eletta a simbolo del femminismo e dell’emancipazione femminile. #gfvip pic.twitter.com/itNuCD5Nnt — rare ? (@DioBenedicaMe) January 23, 2023

Cartesio: “La dottoressa ha citato anche me, non cogito più”. #GFVIP pic.twitter.com/koWmxc6mMg — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) January 24, 2023

La signora ha iniziato a dire “mammà ti ha insegnato che si critica ma non offende” per poi passare minuti a riempire di insulti e accuse Nikita e Antonino. La classica coerenza del clan Onestini immagino. #gfvip pic.twitter.com/5cqjzFdUrZ — rare ? (@DioBenedicaMe) January 23, 2023