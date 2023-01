La verità negata | Curiosità sul film in onda nella prima serata di Rai 5

Prima serata col “botto” per il canale di RAI 5. Alle 21:00 di martedì 24 gennaio 2023 andrà in onda il film di Mick Jackson “La verità negata”. Se sei curioso di sapere di cosa tratta, anche con qualche piccolo spoiler, prosegui la lettura.

Cast e regia di La verità negata

Come anticipato, il film del 2016 in onda su Rai 5 ha visto il ritorno alla regia di Mick Jackson (ma di questo parleremo meglio più avanti). Il cast è tutto da vedere: Timothy Spall, Tom Wilkinson , Todd Boyce , Andrea Deck, Jack Lowden , Maximilian Befort, Rachel Weisz , Will Attenborough, Caren Pistorius, Sean Power, Mark Gatiss, Andrew Scott , Alex Jennings, Harriet Walter.

La trama

Il film proposto da RAI 5 è stato realizzato su ispirazione del libro “History On Trial: My Day In Court With A Holocaust Denier”. La trama si incentra su Deborah Lipstadt, autrice del libro, e sulla sua battaglia legale posta in essere nei riguardi di David Irving, che a sua volta aveva mosso contro di lei accuse di diffamazione a mezzo stampa (la qual cosa si era verificata in occasione del fatto che l’autrice lo avesse definito un negazionista dell’Olocausto).

Stando all’ordinamento giuridico inglese, è l’accusato che ha l’onere della prova per cui è stato diritto della Lipstadt e del suo gruppo legale a dar prova di un’unica essenziale verità, ovvero che l’Olocausto c’è stato e che è ben lontano dall’essere un’invenzione.

Il ritorno di Mick Jackson alla regia

Mick Jackson si era tenuto per un po’ alla larga dal cinema. Con La verità negata torna a dirigere un legal drama basato su una storia vera, ambientata negli anni 2000 e che ha avuto per protagonista una combattente nata e per antagonista lo storico anglosassone David Irving.

Non è stato un caso che Jackson abbia scelto per vestire i panni della protagonista la pluripremiata attrice Rachel Weisz. Ad occuparsi poi della sceneggiatura il grande David Hare, reduce già da tanti altri capolavori del cinema.