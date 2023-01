The Pale Blue Eye: la serie Netflix è ispirata ad una storia vera?

The Pale Blue Eye è da poco presente sul catalogo di Netflix ed ha già colpito i telespettatori per la storia crime che si intreccia con quella di Edgar Allan Poe. Ma è una storia vera?

“Un omicidio raccapricciante. Un detective veterano. E un giovane cadetto che il mondo conoscerà come Edgar Allan Poe.” Con queste parole la popolare piattaforma Netflix, presenta la nuova aggiunta tra i film del colosso di streaming.

The Pale Blue Eye è un film del 2022, diretto da Scott Cooper, della durata di due ore e dieci minuti, che racconta delle vicende avvenute nell’inverno del 1830 presso l’accademia militare di West Point. Nello specifico, della morte di alcuni cadetti ritrovati impiccati e senza cuore, su cui indagherà Augustus Landor (Christian Bale) uno dei migliori detective in circolazione, affiancato dal giovane cadetto Edgar Allan Poe, poeta in erba dall’animo inquieto.

The Pale Blue Eye – finzione o realtà?

Come sappiamo, Edgar Allan Poe è veramente esistito, ma la pellicola non riguarda una sua autobiografia. The Pale Blue Eye è tratto dall’omonimo romanzo di Louis Bayard e della vita dello scrittore di racconti macabri, prende soltanto la sua breve esperienza nell’accademia militare, abbandonata poiché rifiutava di partecipare alla formazione, all’educazione e ai riti religiosi, disobbedienza che gli è costata la corte marziale.

Della sua vita in Accademia, Poe ricorderà il legame con alcuni dei cadetti, ai quali, nel 1831, dedicherà il suo terzo libro di poesie. Finanziato proprio grazie ad una colletta dei suoi compagni è ricco di satira rivolta principalmente ai comandati militari.

Nel film vengono apprezzate particolarmente le atmosfere noir e i dialoghi tra Landor e Poe, interpretato da Harry Melling (Dudley di Harry Potter), che intrecciano le loro vite, legate entrambe da una perdita, quella della figlia per il detective e quella della madre per il giovane cadetto.

Nel cast ritroviamo anche Gillian Anderson (Sex Education, The Crown, Xfiles) che interpreta la madre di Lea Marquis, che rappresenta nella pellicola “Lenore”, la donna amata da Edgar.