Ecco chi è Andrea De Paoli, nuovo bonus di Avanti un altro: età, professione e vita privata

Andrea De Paoli è il nuovo volto di Avanti Un altro, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. E’ apparso nella puntata di questa sera come nuovo Bonus per sostituire Daniel Nisson, presente ormai da più dieci anni nel programma.

Nato nel 1985, capelli castani e penetranti occhi verdi, Andrea De Paoli è un modello alto circa 1,85, come si nota nel suo profilo Instagram che conta più di 283 mila seguaci. Lavora con l’agenzia di moda Match Picture, che collabora con diversi volti dello spettacolo tra cui Le Donatella e Luca Onestini. Nel corso della sua carriera, ha preso parte a diversi shooting, tra cui per Enrico Coveri, brand noto per l’abbigliamento maschile. Non mancano inoltre scatti realizzati per Salvini gioielli, Polar occhiali e ha partecipato anche a spot pubblicitari tra cui quello per la birra Peroni. Tale spot è apparso anche sulsito ufficiale della Philip Watch.

Tra le curiosità che spiccano sul suo profilo, è che molto sportivo in quanto si allena con costanza e ha diversi tatuaggi sul corpo, più precisamente uno sulla spalla e un altro sul petto. Ha una grande passione per il mare, poiché si mostra spesso in barca o intento a tuffarsi in alcuni scatti pubblicati su Instagram. Per quanto riguarda la sua vita privata, è abbastanza riservato ma nel 2018 ci sono diversi scatti pubblicati con una donna misteriosa di nome Francesca e non sappiamo se sia fidanzato oppure single.