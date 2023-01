Spedizione lupo | Cosa sappiamo del documentario di Rai 5

La giornata di giovedì 26 gennaio 2023 su Rai 5 si apre con la messa in onda di un documentario dedicato agli animali. In particolare del lupo. Ecco di seguito svelata parte del contenuto di Spedizione lupo, il documentario che ci terrà compagnia nella prima mattina sul canale RAI.

Di cosa parla Spedizione lupo

Il lupo è tra gli animali più antichi tuttora esistenti. In questo documentario in onda su Rai 5, la domanda che ci si pone e a cui si prova a dare una risposta è perché questa specie stia invadendo le campagne americane fino a diventare un problema. C’è da considerare infatti l’idea che il lupo ha delle sue specifiche esigenze per sopravvivere, in particolare dal punto di vista nutritivo. Inoltre quello che maggiormente preoccupa è l’eventuale incontro-convivenza tra lupi ed uomini.

In effetti all’interno del documentario si mette molto in risalto il fatto che il lupo, per quanto intelligente, coraggioso e abituato a stare solo col suo branco, considera l’essere umano il suo peggior nemico.

L’avvenuta nel documentario

in questo documentario sicuramente non manca lo spirito avventuriero di coloro che hanno deciso di affrontare il tema più da vicino. A condurre infatti lo studio, sulle tracce del primo lupo selvatico che stranamente sta ripopolando la costa ad ovest degli Stati Uniti dopo 70 anni, sono dei biologi esperti. Questi ultimi hanno osservato e studiato il comportamento dei nuovi branchi per provare ad individuare le loro mete e per capire cosa ora dà loro modo di sopravvivere.

Indubbiamente si è trattato di una missione lunga e particolare, anche perché parliamo di un paesaggio montano non particolarmente favorevole. I lupi vanno infatti insediandosi in luoghi appartati, come le foreste ricoperte di neve, o anche gli antichi sentieri e le valli dimenticate dal tempo e dall’uomo. Per scoprire qualcosa di più a riguardo, non resta che sintonizzarsi alle ore 6:00 su Rai 5.