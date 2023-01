Vi ricordate di Robin McKinley e Garrett Rogers? Entrambi hanno partecipato – in coppia, in quanto familiari – a Vite al limite: ecco come stanno oggi.

Robin McKinley ha partecipato a Vite al limite per cercare di risolvere il suo problema con il cibo (come d’altra parte fanno tutti coloro i quali partecipano a questo reality).

Robin – che nella vita faceva l’insegnante – all’età di 40 anni si era ritrovata a non poter più muoversi per via del suo peso, 648 libbre (pari a circa 290 kg) e s’era trovata costretta ad abbandonare il lavoro, oltre che ad utilizzare una sedia a rotelle perché la cartilagine delle ginocchia si era consumata e le ossa iniziavano a sfregarsi tra loro, causando frattanto un terribile dolore.

Durante il percorso all’interno della clinica, Robin era stata affiancata dal nipote – il giovane Garrett – a sua volta con problemi di peso (oltre 600 libbre anche nel suo caso).

“Sono entusiasta che tu riceva l’aiuto di cui hai bisogno e sono entusiasta di poter venire con te”: avevava dichiarato il nipote alla zia durante il lungo viaggio verso la clinica del Dr Now a Houston (avrebbe dovuto partecipare al programma anche il fratello di Robin, Chris, che purtroppo è morto).

Robin e Garrett oggi: cosa fanno? Quanto pesano?

Con le telecamere addosso Robin e Garrett hanno fatto molto bene: la donna – anche grazie ad un intervento chirurgico – era riuscita a raggiungere i 178 kg, mentre il giovane circa 150 kg (per i due una perdita del 42% del grasso corporeo).

Alla fine dell’episodio, quindi, si vede Garrett iniziare ad allenarsi in modo da poter poi provare a guadagnarsi da vivere facendo il saldatore.

Spente le telecamere, il processo di miglioramento non s’è interrotto (in barba a quanto leggibile su qualche sito anglofono): se è vero che è difficile reperire immagini / informazioni legate a Garrett sui social, per quanto riguarda Robin possiamo vedere sul suo profilo Facebook come continui ad apparire come alla fine del percorso nel programma, con un viso molto più magro.

Per il resto, deduciamo che continua vivere in Kansas, assieme al marito James, e la vediamo postare quotidianamente passi biblici.

(Post pubblicato il 30 settembre 2021 da Sara Fonte; rivisto, aggiornato e ripubblicato dalla Redazione il 26 gennaio 2023)