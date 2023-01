Sanremo 2022, Orietta Berti lancia frecciatina a Ultimo: “Altrimenti si arrabbia”

Orietta Berti, intervistata da RTL 102.5, ha fatto i suoi pronostici per Sanremo 2022, stoccando Ultimo

Oggi, venerdì 27 gennaio 2023, Orietta Berti ha confidato quali sono le sue impressioni sul Festival di Sanremo 2023. Intervistata da Giletti a Radio RTL, la cantante di Cavriago ha inoltre rivelato i suoi favoriti legati alla kermesse sanremese e ha fatto qualche confronto con il Sanremo 2021. Infine, Berti ha lanciato qualche frecciatina al cantante Ultimo in gara quest’anno.

“Sulla carta possono vincere Marco Mengoni, Giorgia e anche Ultimo altrimenti si arrabbia” ha esordito così Orietta Berti, facendo riferimento alla arrabbiatura di Ultimo dopo la vittoria di Mahmood nel 2019. “Quest’anno è il massimo, mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni” ha poi proseguito la cantante a RTL 102.5. “La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai” ha infine chiosato Berti riguardo il Festival.

Riguardo la frecciatina, Ultimo non ha replicato ma ha già spiegato di essere una persona diversa da quella di 3 anni fa. “hanno influito anche i ragionamenti sull’età, sui 26 anni: non è che se fai gli stadi devi dimenticarti certe cose. Sono proprio partito da quel palco e voglio chiudere il cerchio con Sanremo in modo diverso” ha dichiarato il cantante romano. “Ho accettato ciò che ho fatto nel bene e nel male perché mi ha portato qui oggi. Ci sono dovuto passare attraverso e ne sono uscito cambiato” ha infine concluso Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi riferendosi alla mancata vittoria poi accettata nel corso degli anni.