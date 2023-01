Cake Star,lfamoso programma di Real Time sbarca ufficialmente in Franciacorta, l’area collinare tra Brescia e il Lago di Iseo, con ben 3 pasticcerie concorrenti. Quali si sfideranno per vincere il famoso e tanto ambito primato di migliore pasticceria di zona?

Cake Star in Franciacorta, quali pasticcerie vanno in sfida?

Una delle puntate di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2023 (programma giunto alla stagione 6) è ambientata in Franciacorta, una zona conosciuta per la sua cultura vinicola.

A sfidarsi, in questa puntata del celebre concorso di Real Time, tre pasticcerie concorrenti franciacortine.

Si tratta nello specifico della Pasticceria Gelateria Caffetteria Meeting di Mora e Debora, Vanilla Biscotti e Pasticceria Peccati di gola. Vanilla Biscotti con 19 stelle si trova in testa alla classifica parziale della puntata, davanti a Peccati di gola e Meeting, entrambe a 18 stelle. Alla fine, con il verdetto finale, integrando i voti dei padroni di casa (in quanto conduttori, in realtà son sempre ospiti in questo programma itinerante) Damiano e Tommaso, ha vinto Vanilla Biscotti con 40 stelle, con Peccati di gola seconda a 39 stelle e Meeting a 38.

La migliore pasticceria di Franciacorta è Vanilla Biscotti

Nella puntata si sono scontrate così Barbara Pezzoni, di Vanilla Biscotti, Nicola Cadei di Peccati di gola e Debora Lancini di Meeting. Per i primi, che poi sono stati i vincitori, questa avventura a Cake star è nata quasi per caso, un po’ come per caso è iniziato il business, basato sulla passione per i biscotti fatti in casa: nel tempo questa passione è diventata un’attività (e già ben nota in zona – a Palazzo sull’Oglio l’attività è quella con più recensioni positive di zona su Tripadvisor per quanto riguarda caffè e tè).

Vanilla sforna biscotti e prodotti da forno dall’ormai lontano 2011. Dal 2019 la pasticceria ha una sala dove è anche possibile gustare un caffè o un tè di alta qualità.