Chi è Daniela Pasti, moglie di Corrado Augias? Chi è la figlia d’arte Natalia Augias?

Nato a Roma nel 1935, Corrado Augias è un personaggio pubblico italiano che ha fatto pressoché tutto, nella sua lunga carriera.

In primo luogo, è noto come giornalista, iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1969, dopo aver iniziato a lavorare in Rai nel 1960. Corrispondente da New York e da Parigi, come corrispondente ha collaborato con la Rai stessa oltre che con l’Espresso, Panorama e la Repubblica, quotidiano per cui ha curato per 20 anni (fino al 2021) a rubrica delle lettere dei lettori.

In Rai, s’è disimpegnato come autore e conduttore televisivo, lavorando non solo per la Rai, ma anche per Telemontecarlo. Nel corso della sua lunga carriera, ha prestato il proprio volto per svariati programmi soprattutto su Rai 3: da Telefono giallo (tra il 1987 e il 1992, prima della parentesi TMC) a Rebus, tutt’oggi in onda.

Oltre che sulla carta stampata e in video, Augias s’è dato da fare come scrittore, tanto di gialli (scritti soprattutto ad inizio carriera) quanto di diversi saggi, spesso su tematiche legate alla chiesa e alla religione (Augias dal canto suo s’è sempre definito ateo).

Infine, in questo molto breve recapi di una lunghissima ed articolatissima carriera, ricordiamo la parentesi da Europarlamente tra il 1994 e il 1999, eletto come indipendente del PDS (il partito poi divenuto – fondendosi con la Margherita – l’attuale PD).

Chi è Daniela Pasti, moglie di Corrado Augias?

In questa sede, vogliamo parlare della vita privata di Corrado Augias.

Augias è sposato da lungo tempo con Daniela Pasti, a sua volta giornalista ma anche artista (a leggere quanto riportato sul web, nella loro casa romana sarebbero molteplici i quadri da lei dipinti – in realtà difficile avere conferme giacché la donna è riservatissima).

È figlia di Nino Pasti, celebre generale dell’Esercito e Senatore della Repubblica tra il 1976 e il 1983 (fu eletto come indipendente di sinistra nelle fila del PCI), morto nel 1992.

Corrado Augias e Daniela Pasti hanno avuto una figlia, Natalia Augias, venuta alla luce il 16 gennaio 1965, a sua volta giornalista (corrispondente dal Parlamento del TG1).

Natalia Aiguas è sposata con Pietro Suber, anch’egli giornalista (ha lavorato in Rai prima di passare a Mediaset. In mezzo anche una collaborazione con Michele Santoro): i due hanno avuto due figlie, uniche nipoti di Corrado Augias e di Daniela Pasti.