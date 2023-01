Ants vita segreta delle formiche | Tutto sul documentario di Rai 5

Non possiamo nascondere che tra i diversi animali che popolano la nostra terra, ci sono degli insetti nello specifico che proprio non riusciamo a tollerare. Tra questi le formiche sono al primo posto, eppure dimentichiamo spesso l’importanza che hanno all’interno dell’ecosistema.

Sulla base di questo assunto, di questa vera e propria massima, è stato realizzato il documentario Ants vita segreta delle formiche, che Rai 5 ha deciso di proporre nel primo pomeriggio di domenica 29 gennaio 2023. Scopriamo insieme i retroscena di questo curioso programma.

Ants vita segreta delle formiche, di cosa tratta

Il documentario Ants vita segreta delle formiche è interamente dedicato alla vita operosa di un insetto così intelligente e fondamentale per la vita sulla terra. La formica, come ci spiega la voce narrante della trasmissione, è sempre stata un’abitante del nostro pianeta. Esiste da milioni di anni, ma nonostante ciò ignoriamo il suo modus operandi e la sua ragione di esistere. Le formiche hanno dei segreti, e il documentario si pone proprio come scopo quello di svelarli.

Perché le formiche sono così operose

La domanda che ci si pone più facilmente su questo insetto è perché lavora così tanto. Nel documentario scopriremo la capacità delle colonie intere di sorreggere carichi davvero pesanti. Scopriremo che durante le stagioni più fredde questi insetti mangiano molto, la qual cosa permette loro di essere così avanti. Scopriremo anche perché e come fanno a percorrere così tantu chilometri. Le formiche si fanno tra loro la guerra e conoscono poteri curativi. Sono abili agricoltori e sanno allevare altri animali.

La comunicazione tra formiche

La vera chicca del programma sarà tuttavia svelare le doti di comunicazione codificata che possiedono le formiche. Questi insetti dialogano tra loro, rispettano le rigide gerarchie, e si lasciano trasportare da una forza prodigiosa di misteri distruttivi. Ogni singola formica che appartiene al formicaio è di fondamentale importanza per la sopravvivenza delle altre. L’unione e la collaborazione tra loro permette alle formiche di essere una super-potenza.