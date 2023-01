Chi è Patrizia Baldi, seconda moglie del Reuccio Claudio Villa? Chi sono le figlie Andrea Celeste e Aurora?

Uno degli artisti italiani più importanti di sempre è sicuramente Claudio Villa la cui musica fa ancora parte di noi nonostante dalla sua morte siano trascorsi oltre 30 anni. Pochi però conoscono la moglie Patrizia Baldi che dell’artista si è innamorata in giovanissima età. Ma esattamente, cosa sappiamo su di lei e sulle figlie nate dalla loro unione?

Chi è Patrizia Baldi, la moglie di Claudio Villa

Non esiste persona che non sappia chi è Claudio Villa, pseudonimo di Claudio Pica. Questo è infatti il vero nome dell’amatissimo cantante e attore cinematografico italiano scomparso all’età di 61 anni a causa di un infarto. Ma invece, chi era la moglie? Alla domanda in questione è possibile rispondere menzionando Patrizia Baldi. Quest’ultima, nata nel 1957 e oggi 69enne, ha conosciuto Claudio Villa nel 1973 quando aveva solamente 16 anni e solo due anni dopo e quindi al compimento del diciottesimo anno di età i due sono convolati a nozze. Il matrimonio ha avuto luogo in Campidoglio il 18 luglio del 1975.

Le polemiche legate alle nozze tra Claudio Villa e Patrizia Baldi

Il matrimonio tra Claudio Villa e Patrizia Baldi ha fatto molto discutere per la grande differenza d’età tra i due. Infatti Patrizia Baldi era più giovane del marito di ben 31 anni ma nonostante tutto il loro amore è durato fino alla morte del cantante avvenuta nel 1987. Un amore forte, che ha dovuto superare diversi ostacoli in quanto una relazione tra un uomo e una donna con tanti anni di differenza veniva considerata non giusta ma sbagliata. Il loro amore però alla fine è stato coronato dall’arrivo delle due figlie ovvero Andrea Celeste nata nel 1980 e Aurora nata nel 1981. Oggi Patrizia Baldi è una nonna felice che si gode l’affetto della famiglia, e quindi delle figlie e dei nipoti. Alcuni mesi fa però si è trovata coinvolta in una grossa polemica a causa delle accuse mosse nei suoi confronti da Manuela Villa, figlia avuta da Claudio Villa fuori dal matrimonio. La donna ha infatti accusato la vedova del padre di non prendersi cura della sua tomba Rocca di Papa.

Chi sono Andrea Celeste e Aurora

Andrea Celeste e Aurora, come anticipato poc’anzi, sono due delle figlie di Claudio Villa. Entrambe nate dal matrimonio con Patrizia Baldi. Ma, cosa sappiamo sulle due donne? Aurora Pica è una coreografa e ballerina mentre invece sulla sorella sono poche le informazioni emerse, ma è probabile che anche lei sia legata al mondo della danza.