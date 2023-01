Chi è Paride Mazzotta, nuovo fidanzato di Paola Caruso?

Ecco chi è Paride Mazzotta, nuovo compagno di Paola Caruso: età e professione

Paride Mazzotta è l’uomo che ha rubato il cuore della soubrette Paola Caruso, con cui si frequenta da qualche mese. Nato a San Cesario di Lecce il 4 luglio 1989, Paride è un’impenditore del settore turistico con una spiccata passione per la politica ed è legato a Forza Italia. Non si hanno molte informazioni su di lui, poiché è molto riservato nella sua vita privata, ma sappiamo che fino a settembre scorso è stato consigliere della regione Puglia. Il suo profilo Instagram infatti è privato e necessita di un’autorizzazione da parte di Paride per accedervi.

Paride e Paola hanno passato insieme il Natale alle Maldive all’insegna del romanticismo. L’ex Bonas di Avanti un altro appare felice accanto a lui e non ha voluto presentare il suo amore in tv, forse per scaramanzia poiché la sua vita sentimentale non è stata molto fortunata. Caruso è stata fidanzata con l’imprenditore Francesco Caserta, padre di Michelino, che poi l’ha lasciata nel momento in cui le ha comunicato di essere in dolce attesa.