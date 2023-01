Di là dal fiume e tra gli alberi | Cosa sappiamo sul documentario di Rai 5

Per tutti coloro che vogliono scoprire le meraviglie nascoste delle isole Pelagie, il documentario in onda su RAI 5 Di là dal fiume e tra gli alberi è il programma perfetto. Quanto sai davvero su questo lembo di terra di origine italiana ma molto vicino al continente africano?

Di là dal fiume e tra gli alberi, il contenuto

Di là dal fiume e tra gli alberi ci porta alla scoperta delle Pelagie, composte da alcune isole bellissime come Linosa o lo scoglio di Lampione, ma in particolare Lampedusa. È proprio questo l’oggetto del programma, ovvero catapultare il pubblico in posti stupendi, dove estate ed inverno quasi sembra si equivalghino.

Sull’isola si possono ammirare luoghi unici che uniscono l’italianità all’influenza africana che Lampedusa subisce. Si deve infatti considerare che geograficamente è posta tra le coste siciliane e quelle africane.

Cosa fanno i turisti a Lampedusa

Ne sentiamo parlare per motivi non proprio belli, eppure Lampedusa è un’ottima meta di villeggiatura e ha da offrire tantissime attività al turista. Ci si può dedicare alla pesca, insieme ai genuini pescatori del posto che ti insegnano tutti i trucchi per il “bottino” perfetto. Potrai dedicarti al sole, al mare, ma anche alle escursioni nel paesaggio incontaminato. Senza contare i monumenti storici che si possono visitare, per ricordare quanto Lampedusa abbia subito l’influsso di molti popoli tra cui i fenici, i greci ed i romani, senza dimenticare cristiani e musulmani.

Curiosità sul documentario

A portarci alla scoperta delle Pelagie la grande attrice Franca Valeri, la quale dedica massima attenzione ad ogni informazione storica e geografica dell’isola di Lampedusa. Possiamo definire il programma un “one-woman show” che dal 1993, data della sua prima pubblicazione, lascia ogni volta di stucco gli spettatori. La Valeri percorrerà i tratti salienti di un’isola che ha tanto da offrire. Nei decenni è cambiata, ma nasconde tuttora un fascino unico nel suo genere.