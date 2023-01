Domenica In, Pierpaolo Pretelli di nuovo ingaggiato con un ruolo “a parte”

L’ex gieffino Pierpaolo Pretelli di nuovo a Domenica In ma con ruolo “estraneo”

Oggi, 29 gennaio 2023 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier su Rai 1. All’interno del contenitore, è di nuovo apparso Pierpaolo Pretelli, ex velino ed ex gieffino che era stato ingaggiato e poi scomparso dalla tv Rai per motivi sconosciuti. Quel che è noto che le apparizioni dell’ex gieffino erano diventate sporadiche e senza un ruolo ben preciso, con un risultato televisivo scadente.

A quanto pare, quest’anno Venier assieme agli autori hanno voluto riproporre Pierpaolo Pretelli, in veste di imitatore di personaggi famosi come faceva per lo show di Tale e Quale. Infatti, è apparso nei panni del cantante Ultimo, con tanto di trucco e parrucco intonando e suonando al pianoforte. Inoltre, c’è una buona parte di telespettatori che ha espresso la loro sulla performance, commentando che l’ex velino abbia talento.

Pierpaolo Pretelli che torna da protagonista..grande emozione… e soprattutto grande talento e non perchè sono di parte..chapeau PP ?????#pierIn #domenicain #prelemi pic.twitter.com/JCT0zgFmgi — TULIPANONERO?P&G?? (@Robituly1) January 29, 2023

Nonostante ciò, Pretelli è sempre rimasto con un ruolo piuttosto marginale all’interno del programma, ma allora per quale ragione non si è puntato su un ruolo il suo talento venga valorizzato o in format più adatti a lui? Restiamo a vedere cosa accadrà.