Joan Mirò il fuoco interiore | Tutto sul documentario di Rai 5

Amanti dell’arte udite: Rai 5 ha in serbo per voi un documentario tutto da vedere. Nel pomeriggio di lunedì 30 gennaio 2023 andrà in onda Joan Mirò Il fuoco interiore. Non resta che scoprire di cosa tratta. Prosegui la lettura.

Joan Mirò il fuoco interiore, di cosa tratta il documentario

Se c’è un artista emblematico ed iconico della storia dell’arte, Joan Mirò è ai primi posti. Nel documentario Joan Mirò il fuoco interiore si rimarcherà il suo fondamentale ruolo durante il periodo storico, sociale ed artistico in cui si sviluppa il suo genio. Più passa il tempo, più le sue opere diventano attuali ed evergreen. Il suo modo di pensare e concepire l’arte andranno ogni oltre confine rendendo tutto molto suggestivo.

In fondo il suo lavoro oggi viene mostrato anche al di fuori dei musei. È tuttora utilizzato come fonte di ispirazione per le mura di palazzi, diventa strumento di abbellimento di elementi di design. Ed il tutto si ripercuote sull’architettura moderna, palpabile ovunque.

Lo scopo del documentario

Il documentario di Joan Mirò il fuoco interiore nasce da un’idea di Albert Solé, che ha saputo avvalersi di una eccezionale collaborazione, quella di Joan Punyet Miró, nipote e amministratore dell’artista. Solè ha avuto accesso a fascicoli e documenti inediti ha potuto analizzare da vicino le sue opere, analizzare al suo studio. Così facendo ha scoperto piccole ma eclatanti sfaccettature del pittore, finora non note.

Con questa trasmissione impareremo a conoscere un Miró privato, che potrebbe «di giorno essere un tesoro, e di notte, un mostro». Vedremo anche il suo estro provocatorio, così come il suo spirito sensibile all’angoscia. Saranno anche mostrati gli strani modi con i quali a volte si pone in essere la gestione di un’eredità, soprattutto quella di un pittore attuale ed eterno. Solè infine darà il giusto peso anche al destino crudele che ha coinvolto la maggior parte dei membri della sua famiglia.