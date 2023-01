Chi è Ignazio Ardizzone, marito di Gaia De Laurentiis? I due hanno figli?

Gaia De Laurentiis è una bellissima e celebre attrice conosciuta ed apprezzata da un vasto pubblico. Ma invece chi è l’uomo con il quale è convolata a nozze da alcuni anni? I due hanno dei figli oppure no? Queste le domande alle quali proprio qui di seguito potrete trovare utili risposte.

Chi è Ignazio Ardizzone, marito di Gaia De Laurentiis

Gaia De Laurentiis, pseudonimo di Gaia Battistoni, è il nome di una celebre attrice e conduttrice televisiva il cui esordio è avvenuto nel lontano 1992 in televisione e di preciso su Rete 4 con lo sceneggiato televisivo Senza Fine. Diversi i successi ottenuti nel corso della sua vita, molti di questi anche nella sfera privata. L’attrice è infatti felicemente sposata con un uomo di nome Ignazio Ardizzone estraneo al mondo della televisione e dello spettacolo ma a proposito del quale sono poche le informazioni emerse. L’uomo infatti non è un attore ma un neuropsichiatra infantile al quale la De Laurentiis si è unita in matrimonio, il terzo per l’attrice, il 18 luglio del 2013. Un giorno molto speciale con il quale la coppia ha coronato un amore che durava già da diversi anni. Il loro è stato un matrimonio molto semplice al quale hanno partecipato poche persone, i più intimi.

Ignazio Ardizzone e Gaia De Laurentiis hanno figli?

Gaia De Laurentiis è mamma di quattro figli. Di cui due nati da precedenti relazioni mentre invece due nati proprio dall’amore con il neuropsichiatra infantile Ignazio Ardizzone. Nello specifico la coppia ha avuto insieme una bambina di nome Emma e un bambino di nome Massimo anche loro presenti, insieme agli altri fratelli, al matrimonio tra Ardizzone e la De Laurentiis.