Primo Appuntamento, come partecipare? Dove si trova il ristorante del format?

L’amore è un sentimento importante e speciale che tutti sperano di provare almeno una volta nella vita. E proprio questo è il motivo che spinge alcuni single a partecipare alla trasmissione “Primo appuntamento” in onda su Real Time. Ma esattamente, dove si trova il ristorante all’interno del quale avvengono gli incontri e soprattutto come partecipare? Qui di seguito sarà possibile trovare tante utili informazioni.

Dove si trova il ristorante del programma Primo Appuntamento

Molte sono le persone nel mondo alla ricerca della propria anima gemella e alcune di queste scelgono di partecipare al programma “Primo Appuntamento”. Un programma molto amato e seguito dai telespettatori in onda su Real Time al quale alcuni single scelgono di partecipare incontrandosi per la prima volta all’interno di un ristorante per una cena. E proprio nel corso di tale cena proveranno a capire se tra loro potrebbe nascere qualcosa di serio ed importante oppure no. Per la nuova edizione che andrà in onda fino ad aprile 2023 è prevista la messa in onda di ben 15 appuntamenti, e quindi più di quanto avvenuto nel corso della precedente edizione. E la speranza è sicuramente quella che nel corso di tali appuntamenti qualcuno possa finalmente trovare la persona in grado di farle battere il cuore e insieme alla quale trascorrere la propria vita. Ma esattamente, dove avvengono gli incontri? All’interno di quale ristorante? Primo Appuntamento 2023 porta con sé una grande novità. Infatti il ristorante all’interno del quale poter incontrare la propria anima gemella non è più lo stesso e quindi non è più il Ristorante Geco sito nella Piazza Guglielmo Marconi 23 a Roma, ed esattamente nel quartiere Eur. La nuova location è una bellissima villa presente alle porte di Roma ed esattamente a Tivoli. Stiamo parlando di una villa d’epoca all’interno della quale è presente un ristorante presso il quale i concorrenti potranno incontrarsi e avere la possibilità di conoscersi nella speranza di riuscire a trovare l’amore.

Come partecipare a Primo Appuntamento 2023

Ma esattamente, come fare per partecipare a Primo Appuntamento 2023? Semplice, bisognerà semplicemente contattare il numero 0645435643 oppure chi lo desidera potrà farlo consultando il sito ufficiale e compilando il form presente. In questo caso occorrerà inserire i propri dati personali, un recapito telefonico ed il proprio indirizzo email. La redazione poi dopo aver esaminato le varie candidature ricevute effettuerà una selezione e chiamerà chi appunto verrà selezionato. Altra soluzione potrebbe essere quella di inviare una mail all’indirizzo primoappuntamento@standbyme.tv