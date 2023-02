Sanremo mon amour | Le pillole de La Velenosa

Ragazzi ci siamo, mancano esattamente 5 giorni e inizierà il Festival di Sanremo. Io che ve lo dico a fa, lo amo. Pronti ad andare a letto alle 3 di mattina? Di vedere qualsiasi programma rai parlare solo del festival? Io sì! Ma poi quest’anno ci sono dei cantanti pazzeschi! Articolo 31, Giorgia, Paola e Chiara, Gianluca Grignani… La mia adolescenza che riaffiora. Marco Mengoni lo adoro! Ultimo favoloso! Non ditemi che non aspettate con ansia anche voi di vedere cosa combinerà Anna Oxa perché è certo che qualcosa combinerà. Non ditemi che non aspettate anche voi di vedere come si “conceranno” i Cugini di Campagna. È vero, sono boomer e quindi di alcuni cantanti non sapevo neanche dell’esidtenza, ma non importa studierò e capirò chi sono. Del resto non conoscevo neanche Blanco e ora lo amo. Potrebbero darmi delle gioie inaspettate. Aspetto con ansia anche le quattro co-conduttrici. Mi piace moltissimo Chiara Ferragni, trovo brava e super simpatica Chiara Francini, adoro la “cattiveria” di Francesca Fagnani e trovo una scelta azzeccatissima quella di Paola Egonu. Non vedo l’ora di vedere come si vestiranno, soprattutto la Ferragni che già so ci stupirà. Sento già quelli che “io non lo guarderò neanche un minuto, io non lo guardo da anni, i nostri soldi buttati ecc…”. Ma ce ne faremo una ragione no? Anche perché poi sono i primi che commentano sotto ogni notizia che riguardi Sanremo. La coerenza è ballerina per alcuni: li amo. C’è da dire che da quando la kermesse l’ha presa in mano Amadeus, ha cambiato passo. Moderna da un lato ma che accontenta anche i boomer come me. Pensare che per molti anni Amadeus è stato dimenticato dalla TV. Pazzesco come spesso le persone meritevoli vengono accantonate a favore di chi sa fare meno ma magari fa solo più rumore o ha le giuste conoscenze. Sono contenta che Amadeus stia avendo la sua rivincita, chissà in quanti stanno rosicando. Bravo davvero! Mi fido anche quest’anno di lui e so che ci divertiremo e speriamo in qualche bel casino tipico di Sanremo, come quello tra Bugo e Morgan che non scorderemo mai! E chi si scorda Fiorello e Amadeus che salgono sul paco con facce stupefatte chiedendo “Dov’è Bugo?”

Alla prossima pillola, baci velenosi a tutti