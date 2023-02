Yellowstone 5, quando esce? La serie sarà divisa in due parti: ecco le date di uscita

Yellowstone sta tornando! La serie tv con protagonista Kevin Costner, che proprio per il suo ruolo di Jon Dutton nello show ha ottenuto un Golden Globe come miglior attore, è pronta per la sua quinta stagione. Cosa sappiamo?

Yellowstone 5, quando esce?

Yellowstone torna con il quinto capitolo dal 1 marzo 2023 su Sky. Ci saranno otto episodi, divisi per due a settimana ogni mercoledì. Successivamente sarà disponibile anche Ondemand.

Si tratta però soltanto di una prima parte, infatti la seconda uscirà nell’estate 2023 con altri sei episodi.

Nella prima parte della serie, si riprenderà da dove ci eravamo lasciati. Rivedremo Jon Dutton alle prese con i problemi del suo ranch in Montana. L’uomo dovrà lottare duramente per difendere la sua eredità dalle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana. Inoltre verrà dato spazio a nuovi problemi e segreti dei componenti della famiglia Dutton.

La seconda parte vedrà sicuramente lo sviscerarsi e il risolversi di ciò che verrà messo in scena nei primi otto episodi.

Nel cast della quinta stagione ritroviamo anche Forrie J. Smith, Jacki Weaver, Finn Little, Mo Brings Plenty, Dawn Olivieri, Piper Perabo e Q’orianka Kilcher. Yellowstone in breve tempo è diventata una delle serie maggiormente apprezzate dal pubblico ed è una delle più viste di Paramount Network. In seguito al successo infatti sono stati prodotti anche degli spin-off , tra cui 1883 che è prequel della storia principale e 1923 che invece sarà un sequel sulla nuova generazione Dutton. A proposito invece del futuro della serie madre, anche se la quinta stagione non è ancora uscita, Cole Huaser, l’interprete di Rip Wheeler nello show, in un’intervista ha detto: “Posso dirvi che ci sarà la [sesta] stagione e che ci sarà una settima, questo è tutto ciò che posso dire” Quando poi gli è stato chiesto se poteva condividere altri dettagli, l’attore ha aggiunto: “No, mi piace scoprirlo insieme ai fan. Sarà una sorpresa”.