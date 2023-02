I Mercenari, quanti capitoli sono? Quando uscirà il quarto capitolo? Trama e curiosità sulla saga

I Mercenari è una saga d’azione che nasce nel 2010, con la prima pellicola.

È un film che nel corso dei (sin qui tre) capitoli vede la presenza di attori di peso assoluto, da Sylvester Stallone (ideatore del film) ad Arnold Swarzenegger (nel secondo capitolo), passando per Jason Statham e Van Damme (giusto per citare due dei tanti mercenari di prestigio).

Ma quanti sono i capitoli della saga (tre, sin qui, avrete capito), è prevista l’uscita di ulteriori sequel?

Di cosa parla il film? Quali sono stati gli incassi al botteghino? Risponderemo di seguito a questi quesiti (ma non solo).

I mercenari (2010)

Il titolo originale del film in inglese è The Expendables (letteralmente “i sacrificabili), mentre in italiano il titolo è I mercenari – The Expendables.

Pellicola americana scritta e diretta da Sylvester Stallone, uscì nelle sale italiane il 1° settembre 2010 e ha una durata di 103 minuti.

Andando a vedere brevemente la trama: per via di una legge internazionale, gli agenti segreti non possono più lavorare in alcuni contesti e così il Governo americano decide di mandare i mercenari, appunto, guidati da Stallone, che qui interpreta il ruolo di Barney Ross.

Il gruppo dei mercenari – messi assieme da Barney – è compostot da un reduce, un soldato, un esperto di armi e uno di esplosivi e nel corso del film lo vedremo dapprima in una missione contro dei pirati somali. Quindi impegnato nel tentativo (scoprirete vedendo il film se andrà a buon fine) di rovesciare la dittatura del generale Garza, dittatore dell’isola di Vilena, piccolo stato nel golfo del Messico, in affari (legati al narco-traffico) con un ex agente della CIA.

Per questo plot, il film è stato accusato di mettere in scena un’aggressione contro il governo Chavez in Venezuela.

Costato 80 milioni di dollari, il film ha incassato globalmente quasi 275 milioni.

Rappresenta a tutti gli effetti un tributo ai film d’azione degli anni ottanta e novanta e vede protagonisti una serie dei protagonisti di quei film (ne abbiamo già citati un paio. Citeremo adesso anche Mickey Rourke e Bruce Willis).

La colonna sonora fu affidata a Brian Tyler, che aveva fatto per Stallone la colonna sonora di John Rambo.

Durante il film Stallone subì un brutto infortunio al collo ma non solo: accuse dallo staff sudamericano a causa di mancati pagamenti, un’accusa di plagio (l’accusa riteneva la sceneggiatura copiata da quella di The Cordoba Caper del 2006) e la nomination come peggior regista ai Razzie Awards del 2010.

In assoluto, le review sono state miste ma il mai clemente Dizionario Morandini assegna un buon 3 su 5.

I mercenari 2 (2012)

I mercenari 2 è il primo sequel del film ed è datato 2012.

La regia è di Simon West (la sceneggiatura sempre di Stallone assieme a Richard Wenk) e vede il ritorno davanti alla macchina da presa di Schwarzenegger e Chuck Norris a sette anni dai loro rispettivi ultimi impegni.

Il film, uscito nelle sale italiane il 17 agosto 2012 e della durata di 102 minuti, è costato 100 milioni di dollari ma ne ha fatti guadagnare oltre 312 milioni al botteghino, oltre ad aver ricevuto qualche review positiva in più del primo capitolo.

Nella pellicola, Mr. Church (interpretato da Bruce Willis e già mandante della missione del primo film) affida a Stallone e sodali una missione: ritrovare una cassaforte che si trovava in un aereo precipitato nei Balcani.

La cassaforte viene dapprima recuperata ma poi un gruppo di tetrroristi li attaccherà, uccidendo uno dei mercenari (Billie): il film, quindi, ruoterà tutto intorno al desiderio di vendetta e alla lotta contro il gruppo di terroristi in questione (i Sang).

Lasciando da parte la trama (ché potete vedere il film da voi), andiamo a vedere qualche curiosità:

Stallone rinunciò al tour mondiale per promuovere il film a causa di un gravissimo lutto (la morte del figlio Sage).

Dal film la Ubisoft sviluppò un gioco con avventure spin-off sul film (The Expendables 2 Videogame, che è in realtà un prequel).

Come nel caso del primo film, anche questo secondo capitolo ha suscitato alcune polemiche: a causa di alcune scene girate nella grotta Devetashka in Bulgaria, ben 25.000 esemplari di una colonia di pipistrelli in letargo morirono; così come morì lo stuntman Kun Liu durante le riprese del film (sempre in Bulgaria).

I mercenari 3 (2014)

I mercenari 3 è del 2014 (in Italia uscì il 4 settembre di quell’anno).

Distribuito da Universal, vede la regia di Patrick Hughes (terzo regista in tre capitoli) ed ha una durata di 126 minuti.

Costato tra i 90 e i 100 milioni di dollari, ha fatto incassare 214 milioni nei botteghini di tutto il mondo.

Andando a vedere brevemente la trama: Stallone / Barnley Ross libera dalla prigione un suo amico (Doc / Wesley Snipes) e gli chiede di unirsi alla squadra. I mercenari Ddvono intercettare una nave piena di bombe diretta in Somalia. Purtroppo, trovano ad attenderli Conrad Stonebanks (Mel Gibson) che li accoglie a colpi di arma da fuoco.

Stallone torna negli USA, dove incontra l’agente CIA Max Drummer (Harrison Ford). L’uomo gli dà l’ok per vendicarsi di Stonebanks.

Ross chiede quindi aiuto all’amico Bonaparte (Kelsey Grammer), che cerca due persone (c’è un cameo di Antonio Banderas), finché non trova Trench Mausser (Arnold Swartzenegger), che si unisce alla squadra di mercenari.

Vanno a Bucarest, dove Stonebanks deve concludere un affare con la mafia: il cattivo di turno non si lascia ingannare e si prepara al contrattacco. Chi avrà la meglio?

Tra i tre capitoli, questo terzo ha avuto le peggiori review ed ha portato con sé due nomination e un “premio” (per Kelsey Grammer come peggiore attore non protagonista) ai Razzie Awards.

Come in occasione di ogni episodio, anche il terzo capitolo ha portato con sé qualche polemica: in questo caso la tragedia è stata evitata (pare che Jason Statham sia sopravvissuto per miracolo a un incidente sul set – sempre in Bulgaria) ma a far notizia fu il fatto che il film fu scaricatot da 2 milioni di persone in una settimana, tre settimane prima dell’uscita del film nelle sale. Ad oggi è ignoto chi fu l’artefice del leak.

I mercenari 4 si farà? Quando uscirà?

Veniamo quindi a quello che dovrebbe essere il quarto ed ultimo capitolo della saga, Expend4bles aka The Expendables 4.

Previsto per il 2020, I mercenari 4 ha visto ovvi rallentamenti a causa della pandemia.

E solo di recente è emersa la data d’uscita ufficiale del film: 22 settembre 2023 (e pensare che se ne parla dal 2018, di questo quarto capitolo).

Quello che sappiamo ad oggi è il cast (con parecchie novità) e qualche accenno alla trama (d’estrema attualità).

Per quanto riguarda il cast, accanto ai mercenari già noti Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e ovviamente Sylvester Stallone, ci saranno anche Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Andy García, Tony Jaa, Jacob Scipio, Iko Uwais, Levy Tran ed Eddie Hall.

Per quanto riguarda la trama, siamo ad un passo dal conflitto nucleare tra Russia e Stati Uniti…

(Scritto da Annarita Faggioni il 18 gennaio 2021, aggiornato e ripubblicato il 3 febbraio 2023).