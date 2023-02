GF Vip, Alfonso regalaci un colpo di scena! | Le pillole de La Velenosa

Ma cosa sta succedendo dietro le quinte del GF Vip? Ma a quale trash stiamo assistendo? Lunedì inizieranno ad entrare alcuni ex fidanzati dei concorrenti e insieme a Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini saebbe dovuto entrare Gianluca Benincasa ex di Antonella Fiordelisi. È di poche ore fa però la notizia che Benincasa non entrerà più. Il perché è clamoroso. La famiglia di Antonella infatti ha bloccato la sua entrata e a spiegare il perché è stato lui in un’intervista a Fanpage: “Perché è arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella. Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del GF non ha potuto farci niente”.

Il ragazzo deluso da questa situazione ha pensato bene di pubblicare un audio di Antonella registrato poco prima della sua entrata nella casa in cui gli dice che farà un gesto una volta in casa dedicato a lui, per fargli capire che in quel momento lo stava pensando. Gianluca per di più sempre nell’intervista a Fanpage ha rivelato che lui stava ancora con la Fiordelisi quando lei è entrata in casa:

“Ho detto che ci eravamo allontanati. La verità è che non siamo mai riusciti a separarci e, infatti, in estate siamo tornati insieme. Ho i video che lo dimostrano. In uno di questi video mi dice che mi ama. Ne ho addirittura un altro girato mentre Antonella si trovava in quarantena prima di entrare nella Casa. In quel video le dico: “Gioca bene” e lei mi risponde che mi ama e che le mancherò. Poi si mette a piangere. (Ndr, abbiamo visionato il video in questione, datato 18 settembre 2022, il giorno prima che il Grande Fratello cominciasse. Si tratta di una videochiamata tra Antonella e Gianluca. Lei è a Roma, lui a Firenze. Antonella si rivolge a Gianluca chiamandolo “amore mio” e si commuove quando è il momento di salutarlo. Lui le raccomanda di “giocare bene” e di farlo per lui).

Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Tipo come con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro. Attenzione: in questa scelta il GF non c’entra niente, è lei che ha deciso che cosa voleva fare.

Ho di tutto, anche da parte dei genitori. Ho video e messaggi di lei che è in quarantena, che mi dice che mi ama e conferma che stavamo insieme”.

Ma voi capite la bomba? Pare anche che la produzione sia nera per questo blocco all’entrata di Benincasa e allora io chiedo: Alfonso ti prego regalaci un colpo di scena ! Collegati con Gianluca da casa! Fagli dire quello che deve in DAD! Ma regalaci il trash che tanto agognamo!!!

Alla prossima pillola, baci velenosi a tutti