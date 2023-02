L’Eredità 4 febbraio 2023, Ludovica non indovina la parola alla sua prima ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 4 febbraio 2023 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Ludovica, studentessa dell’Accademia di Belle Arti.

Alla sua prima ghigliottina, la campionessa s’è ritrovata a concorrere per la cifra di 40.000 euro, dopo due dimezzamenti, e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Sicurezza

Carattere

Salto

Mal

Lucia.

La neo-campionessa, dopo il canonico tempo di riflessione, ha scritto la sua parola sul cartoncino, pur avvertendo subito: “Non è andata molto bene”. E così ha optato per Aria.

Ma non era Aria la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Fermo.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori:

Fermo di Sicurezza “anche nei gioielli” e non solo nelle porte e nelle finestre.

Carattere Fermo – per una persona rigida.

Salto da Fermo – quello che si fa senza prendere la rincorsa.

MalFermo – quando non si è esattamente stabili (sulle proprie gambe, per esempio).

Fermo e Lucia – come la prima edizione dei Promessi Sposi, quando Renzo ancora non si chiamava Renzo (e Insinna fa notare che per i puristi è come fosse un’altra opera del tutto).