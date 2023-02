Chi è Pino Strabioli? È fidanzato? Vita privata, età e carriera

Giuseppe Strabioli, meglio conosciuto come Pino Strabioli, è un attore, regista e conduttore molto noto, cui abbiamo dedicato un post apposito che parla più estesamente della sua carriera (qui di seguito comunque non mancheranno alcuni accenni, pur essendo principalmente interessati alla sua vita privata).

Nato il 26 luglio 1963 in provincia di Fermo (ma cresciuto ad Orvieto, in provincia di Terni), Pino Strabioli va per i 60 anni.

Sin da bimbo, Strabioli ha manifestato una grande passione per la recitazione. Dopo aver conseguito il diploma ha quindi deciso di trasferirsi a Roma per iscriversi a Lettere con indirizzo ‘Storia dello Spettacolo‘. Contemporaneamente, ha iniziatoe a frequentare una piccola scuola di teatro.

Pino Strabioli ha così iniziato presto a far parte di una compagnia teatrale, con la quale ha girato molte città in Italia.

Il suo debutto in televisione – invece – risale al 1992 su ‘T’amo TV‘ in onda su Telemontecarlo.

Strabioli ha quindi collaborato con svariati programmi televisivi (è in Rai che diventa un volto noto, dapprima ad Uno Mattina, oggi collaborando con Maurizio Costanzo), approdando anche nel mondo del cinema: ha infatti recitato in divesi film, come Le ombre rosse e La via degli angeli.

Pino Strabioli è fidanzato? Curiosità sulla sua vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla: Pino Strabioli è sempre stato molto riservato e nula emerge anche dai suoi social (su Instagram, dove è seguito ad oggi da 25k follower, posta per lo più contenuti legati alla sua vita professionale).

Quello che sappiamo è che ad oggi doverebbe essere single.

In passato è stato però legato sentimentalmente in segreto al regista Patrick Rossi Gastaldi, noto a livello mainstream come volto di Amici (è stato insegnante di recitazione per 8 edizioni: record di longevità pari a quello di Fioretta Mari).

In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano confessò che fu grazie a lui che entrò a far parte del mondo dello spettacolo.

“Ho iniziato come tutti, facendo l’ amante del regista. Poi siamo stati insieme 16 anni”: raccontava così Pino Strabioli, nel 2016, aggiungendo quindi: “All’Accademia d’arte drammatica venni respinto. Non riuscii a superare l’esame di ammissione. Probabilmente se non avessi conosciuto Patrick avrei fatto altro. Non l’attore di teatro. Nel frattempo ebbi una parte in una serie firmata da Pupi Avati e dal fratello. E’ iniziato così, un po’ per gioco e un po’ per davvero”.

(Articolo pubblicato da Sara Fonte il 4 marzo 2021. Editato, ampliato e ripubblicato il 5 febbraio 2023)