GF Vip, grande lutto per la vippona: devastata dopo il confessionale | È morto a soli 53 anni

Grave lutto per una delle vippone che si trova al momento reclusa all’interno della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Milena Miconi la quale è stata informata in confessionale e la sua reazione è stata piuttosto struggente. Ma chi è venuto a mancare?

Gf vip, grande lutto per la vippona

Nelle scorse ore la vippona che attualmente è reclusa all’interno della casa più spiata d’Italia è stata informata della morte di una persona a lei molto a vicina, il suo amico e manager Alessandro Lo Cascio.

Il famoso manager di diversi vip è stato stroncato da un infarto a soli 52 anni. L’uomo era il manager di diversi vip tra cui le compiante Raffaella Carrà e Gina Lollobrigida, ma anche di altri artisti come Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro, Eva Grimaldi e Monica Setta.

Dopo essere stata informata della morte del manager, Milena ha preso la decisione di uscire dalla casa per andare al funerale: “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento”.

Il suo è un addio temporaneo giacché è destinata a rientrare dopo il funerale ma, ovviamente, per rientrare in casa dovrà poi fare la quarantena.

Alessandro Lo Cascio, chi era il manager dei vip

Nelle scorse ore è venuto a mancare Alessandro Lo Cascio, manager dei vip, uno dei più importanti e apprezzati del nostro paese. L’uomo è morto all’età di 54 anni a causa di un infarto.

Si tratta di un lutto molto importante che ha sconvolto il mondo dello spettacolo: numerosi i vip che hanno deciso di salutare Alessandro sui social, come Sandra Milo che ha scritto un lungo post sui social. Ma non solo, anche Manila Nazzaro, anche lei ex vippona (che ha partecipato alla sesta edizione del reality) ha scritto un post molto commovente sui social per salutare l’amico.