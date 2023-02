Fino all’ultimo indizio è basato su una storia vera? Curiosità e la spiegazione del finale

Fino all’ultimo indizio è una pellicola del 2021 prodotta da regista John Lee Hancock, dal cast eccezionale e dalla trama che ha immediatamente colpito il pubblico facendo posizionare il film al primo posto nel botteghino, miglior esordio post pandemia. Di cosa parla? Si tratta di una storia vera? ve lo sveliamo!

Fino all’ultimo indizio – trama

La storia è quella di due uomini, un vice sceriffo esperto con alle spalle una ricca carriera, Joe Daecon ed un giovane detective, Jimmy Baxter, che si ritroveranno a collaborare ad una serie di casi irrisolti. Arriveranno a scoprire che sono tutti connessi e che soprattutto hanno un legame con un vecchio caso che segnò il punto di non ritorno per la carriera di Daecon. Secondo quest’ultimo è proprio lui il killer che è tornato a colpire dopo ben 10 anni.

Le vicende si svolgono in una Los Angeles degli anni 90 e sebbene non si tratti di una storia vera, il regista ha voluto trasporre nel film l’atmosfera di tensione che c’era in quegli anni nella città, tra storie di violenze e crimini. Ad esempio ci sono richiami al Killer dello Zodiaco, e si è cercato di entrare nel modo in cui venivano svolte le indagini polizesche all’epoca. Si è tenuto conto dunque dell’assenza di molti strumenti e della frustrazione dei detective quando non riuscivano a risolvere dei casi.

Fino all’ultimo indizio si presenta in tal modo come un film emotivo, di impatto, con un cast eccezionale che comprende Denzel Washington (Daecon), Rami Malek (Baxter) e Jared Leto che interpreta Albert Sparma, il possibile assassino. Un vero e proprio thriller dai risvolti psicologici con un finale aperto.

Non sappiamo infatti chi sia l’assassino. Il regista ha cercato di dare una spiegazione al finale affermando di averlo pensato in tal modo per sovvertire il genere polizesco dove generalmente c’è un format che si segue, con una parte in cui avviene lo scontro tra buono e cattivo. Ha cercato di trovare una conclusione meno stereotipata. Lo stesso Jared Leto ha deciso di rendere il suo personaggio colpevole o meno con uno script che gli permettesse di delineare Sparma, ma non ha rivelato i dettagli al pubblico.

Al fine di calarsi nel personaggio Jared Leto è anche stato truccato a dovere con denti e naso finti mentre Denzel Washingon ha perso diversi chili.