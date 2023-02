L’Eredità 5 febbraio 2023, alla prima ghigliottina Alessandra non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 5 febbraio 2023 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Alessandra, neo-campionessa ma già volto noto del programma (aveva partecipato in passato mai raggiungendo la ghigliottina).

Alla sua prima ghigliottina, la neo-campionessa s’è ritrovata a concorrere per la cifra di 5.313 euro, dopo un percorso fatto di cinque dimezzamenti, e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Tasca

Fondo

Momento

Cinema

Fa Male

La campionessa, dopo il canonico tempo di riflessione, ha scritto la sua parola sul cartoncino: Cuore.

Le sue spiegazioni sin da subito non sono parse molto convincenti e infatti non era Cuore la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Verità.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (i virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Verità in Tasca – “chi è convinto di sapere sempre tutto” ed è un personaggio che non piace ad Insinna (e forse anche a noi).

Fondo di Verità – quando almeno in parte qualcosa rappresenta una verità.

Momento della Verità – “voi venite in questo programma per questo momento”. In questo caso rappresentato dalla ghigliottina (ma che è anche il momento della verità del programma).

Cinema Verità – “che ci svela cose che non sapevamo”.

La Verità Fa Male, per citare Caterina Caselli.