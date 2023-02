I gemelli veneziani | Curiosità sull’opera goldoniana in onda su Rai 5

Maestro del mondo teatrale, Goldoni è emblematico per i canovacci italiani. RAI 5 propone nel primo pomeriggio di lunedì 6 febbraio 2023 la commedia “I gemelli veneziani”. Lo spettacolo in questione è un po’ datato, ma ugualmente divertente, ironico e di spessore.

Curiosità su I gemelli veneziani

La proposta di Rai 5 stavolta è della messa in scena risalente al 1963. I gemelli veneziani debuttano all’epoca nel teatro di Genova, presso la Sala Eleonora Duse. La regia è a cura di Luigi Squarzina, il quale sceglie come assistenza al suo lavoro Sandro Rossi. Scene e costumi sono curati da Gianfranco Padovani, mentre le musiche sono ad opera di Giancarlo Chiaramello.

Il ruolo emblematico di Alberto Lionello

Se la commedia goldoniana venne applaudita dal pubblico, fu anche grazie al protagonista che la interpretò. Stiamo parlando di Alberto Lionello, il quale è protagonista in un doppio ruolo. Non è stato certo un caso se grazie a questa commedia, rimasta in scena per quindici anni, dal 1963 alla fine degli anni 70, abbia raggiunto l’apice della sua carriera.

Recensione della commedia

Se leggessimo quanto hanno da dire i critici su questa opera di Carlo Goldoni, sarebbero tutte parole ben spese. La posiamo definire come una macchina “ben organizzata” capace di rendere intrighi amorosi, liti, incomprensioni e duelli, qualcosa di ironico e divertente. I personaggi sono la chiave di questa combo emotiva, due gemelli appunto che tanto si assomigliano in volto ma che hanno due caratteri opposti. Se da un lato infatti c’è quello sciocco dall’altro c’è quello furbo.

Goldoni non dimentica di rimanere sulla falsariga della classicità insita nella commedia antica. Proprio quel senso di tradizione regala al protagonista, che funge da doppista per interpretare il ruolo dei gemelli, la possibilità di una prova 360 gradi (prova che Lionello supera a pieni voti). Omicidi, segreti e misteri, saranno tre dei punti salienti di questa trama ricca di colpi di scena.