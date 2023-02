Caffè | Tutto sul film del 2016 in onda nella prima serata di Rai 5

La settimana di Rai 5 si apre con una prima serata assolutamente di menzione. Lunedì 6 febbraio 2023 vedremo alle 21:00 il film Caffè. Di cosa parla? Lo scopriamo insieme nei prossimi paragrafi, prosegui la lettura.

Regia e Cast di Caffè

Il film Caffè nasce dal regia di Cristiano Bortone. Nel cast tutti attori con esperienza nel mondo del cinema. Il protagonista è interpretato da Ennio Fantastichini. Viene affiancato da Babak Karimi, Dario Aita, Miriam Dalmazio, Qi Xi, Xiaodong Guo, Zhang Yuqi e Tongsheng Han.

La trama

Nel film si intrecciano le storie di tre personaggi, tutti accomunati dal “profumo” del caffè. Renzo è un assaggiatore della bevanda del mattino, ma si accontenta di lavorare in un piccolo bar. Quando la fidanzata Gaia gli comunica che aspettano un figlio, Renzo decide di partecipare ad una rapina in una fabbrica.

Mentre accade ciò, l’ambientazione si sposta in Belgio. Qui vive Hamed, iracheno che vive in Europa dove ha aperto un banco dei pegni. Durante una manifestazione una macchinetta di coffee a lui cara viene rubata. Decide pertanto di vendicarsi trovando il ladro.

In concomitanza delle storie italiana e belga, ci si sposta in Cina. Fei è un manager in carriera. Sta per sposarsi con la figlia del capo. Lavora nell’industria chimica e tutto va per il verso giusto finché non avviene un guasto nella sede di Yunnan.

Curiosità sulla pellicola

Cristiano Bortone, alla regia del film, ha deciso di spiegare durante un’intervista come nasce l’idea del film e quale fosse il suo senso vero. «Ho voluto realizzare un film che parlasse dell?incertezza che stiamo vivendo in questi tempi. Il mondo che abbiamo di fronte sta attraversando un momento di grande trasformazione e le sfide di cui eravamo stati avvisati si stanno proponendo ora in tutta la loro drammaticità». La società di oggi è teatro di queste difficoltà, riportate con naturalezza nella pellicola.