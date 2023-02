Grey’s Anatomy, Alex Karev ritornerà nella serie? L’indizio che fa sperare i fan

Alex Karev è stato uno dei personaggi maggiormente apprezzati di Grey’s Anatomy, lo show di Shonda Rhimes che va in onda dal 2005 ed oggi è arrivato alla sua 19esima stagione.

Durante la sedicesima, Alex Karev, interpretato da Justin Chambers, ha lasciato la serie. A metà produzione era arrivata la notizia del suo addio al ruolo del dottor Lucifero e i fan erano rimasti sconvolti dalla notizia. Ancora oggi la sua uscita di scena è oggetto di critiche e dibattito. In particolare perché la sua è stata una delle storie meglio costruite, infatti nel corso delle stagioni abbiamo assistito ad una vera crescita personale e professionale del personaggio che è entrato così nel cuore dei telespettatori.

Per questo, quando i follower dell’attore hanno visto uno dei suoi ultimi post su Instagram sono letteralmente impazziti.

Ma quindi Alex Karev ritorna in Grey’s Anatomy?

Nella foto su Instagram, Justin Chambers fa vedere una tazza di cappuccino, con un adesivo in cui si vedono Meredith, Miranda e Richard, tre dei grandi protagonisti della serie tv. In didascalia c’è scritto “A fresh cup of Greys” ed è bastato questo per far ipotizzare ai fan di un uso ritorno.

Ricordiamo che il suo allontanamento dal Grey Sloan è stato giustificato con un ritorno di Izzie (Katherine Heigl) e la sua scoperta di essere padre. Lasciando Seattle, Alex ha chiuso i rapporti anche con Jo Wilson. Sembra difficile dunque che possa ritornare, anche perché la sua storyline è terminata. Potrebbe però essere guest star per un episodio, magari quello in cui diremo addio a Meredith, dal momento che anche la sua attrice, Ellen Pompeo si sta allontanando dallo show.

All’epoca Justin Chambers aveva lasciato il suo ruolo in quanto aveva bisogno di ridefinire la sua carriera professionale oltre a dover recuperare le energie a causa di un periodo di forte stress e depressione. In realtà in questi anni non lo abbiamo visto impegnarsi molto nel campo; il suo ultimo lavoro è nella serie tv “The Offer”.

Secondo le fonti vicine a Grey’s Anatomy un suo ritorno non sarebbe previsto ma l’attore non ha dato ne conferme e tantomeno delle smentite riguardo il post ed i commenti che si sono scatenati in seguito, lasciando un alone di mistero attorno alla foto pubblicata.