Chi è Michele Zanella, fondatore e amministratore di O Bag nonché Boss in incognito?

L’ottava edizione di Boss in incognito volge al termine e l’ultima puntata di questa ottava edizione (la terza condotta da Max Giusti, capace di garantire uno share sempre intorno all’8%) vedrà come protagonista Michele Zanella, fondatore e amministratore di O Bag.

L’azienda O Bag nasce nel 2009 come Fullspot. Nata come realtà dedicata alla produzione di orologi da polso, nel corso del tempo ha ampiato il proprio business, incentrandosi (come il nome ci fa immaginare) sula produzione di borse (ma anche di altri accessori: dal portafogli all’occhiale da sole alla scarpa).

Caratteristica dei prodotti O Bag, il minimalismo e il design modulare che consente la completa customizzazione del prodotto.

Il nome O Bag deriva dall’espressione O’Clock, “in punto” in inglese: O Clock è frattanto il nome dato ai primi orologi prodotti dal gruppo, poi spostatosi sulla produzione di borse (passando anche attraverso la produzione di orologi da taschino) ma mantenendo questa caratteristica O come prefisso (un po’ come la i dei prodotti Apple) – che ha assunto nel tempo anche il triplice significato di One, Original, Own (Uno, Originale, Proprio).

Fondatore di O Bag, dicevamo, il padovano Michele Zanella, che ha fondato l’azienda nel 2009 per lanciare i primi O Clock nel 2010 (nell’ambito della fiera internazionale dell’arredamento di Milano).

I numeri sono stati davvero entusiasmanti, specie dal lancio delle borse O Bag (datato 2012): in un solo anno oltre 6 milioni di borse vendute, per ricavi da oltre 25 milioni di euro.

Boss in incognito (indosserà i panni di un tale Claudio, destinato ad essere impiegato per l’azienda puntata) per la quinta puntata della ottava edizione, Zanella incontrerà nell’arco dell’episodio Adì chee mostrerà al proprio capo come si creano delle scocche, Svetlana che gli insegnerà come fare il picking (metodo per accelerare gli ordini) degli orologi. Antonella gli mostrerà come assemblarli. E, infine, Sara sarà alle prese con i clienti.