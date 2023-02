Sanremo 2023, amore fluido tra due cantanti in gara? Chi potrebbero essere

Ecco chi potrebbe essere il cantante di Sanremo 2023 che avrebbe una storia con un collega

Il Festival di Sanremo apre i battenti martedì 7 febbraio e già corrono alcuni gossip sui cantanti in gara. Stando a quanto spifferato da Ivan Rota di Dagospia, un artista avrebbe un’amicizia speciale con altro un cantante del suo entourage. Il primo è un artista che ha “mietuto successi quest’anno” e il secondo invece è “molto colorato” ed è già stato sul palco dell’Ariston. Chi saranno mai? Secondo Dagospia, i due hanno dei nomi particolari.

Su Twitter è partita la caccia ai due nomi e alcuni utenti hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di Rosa Chemical, che ha cantato una cover di A far l’amore comincia tu assieme a Tananai, artista che ha partecipato con Sesso occasionale, divenuta hit di successo nonostante l’ultimo posto. A Sanremo 2023 gareggiano l’uno contro l’altro Insomma saranno loro?

Chissà. Rosa Chemical ha però già fatto chiarezza riguardo il suo orientamento sessuale a Le Iene. “Non amo etichettarmi, però più volte mi hanno chiamato con la F-Word. In Italia nessun rapper gay farebbe coming out” aveva spiegato l’artista torienese in tv. Anche Tananai ha dichiarato in passato che potrebbe definirsi “fluido” e che si potrebbe innamorare di un ragazzo.