Aida di Giuseppe Verdi | Curiosità e cast dell’edizione 2011 per la regia di Ozpetek

Abbiamo parlato ampiamente dell’opera in quattro atti Aida.

Abbiamo dedicato un post ad hoc per narrarne la trama per esteso e per parlare anche degli adattamenti trasmessi su piccolo e grande schermo.

Abbiamo dedicato un post ad hoc alla versione andata in scena al teatro San Carlo di Napoli nel 1999.

In questo post parleremo, seppur brevemente, della versione del 2011, per la regia di Ferzan Ozpetek, regista turco ma italiano d’adozione.

Aida, curiosità e cast della versione per la regia di Ferzan Özpetek

Questa versione dell’opera teatrale in quattro atti Aida, grande capolavoro di Giuseppe Verdi (forse la più nota delle sue opere), viene spesso proposta su Rai 5 ed è risalente al 2011: fu portata in scena durante la stagione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino (giunto alora alla 74esima edizione).

L’opera è andata in scena presso il Teatro Comunale di Firenze per la regia di Ferzan Özpetek (al suo debutto teatrale).

Le scene sono del Premio Oscar Dante Ferretti (per lui Oscar nel 2005 per The Aviator, nel 2008 per Sweeney Todd – Il diabolico barbier di Fleet Steet e nel 2012 per Hugo Cabret).

La direzione musicale è di Zubin Mehta.

Per quanto riguarda il cast, nei panni di Aida c’è il soprano cinese Hui He, nei panni di Radames c’è Marco Berti. Amneris è interpretata da Luciana D’Intino, mentre Amonasro è Ambrogio Maestri. Giacomo Prestia è Ramfis.

A curare la direzione dell’Orchestra è il maestro del Coro del Maggio Musicale Fiorentino Piero Monti. La regia televisiva è affidata a Emanuele Garofalo.

(Post pubblicato il 3 giugno 2021 da Alessia D’Anna. Rivisto e ampliato il 7 febbraio 2023)