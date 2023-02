Anna Oxa è sposata? Ha figli? La storia dei tre matrimoni

Anna Oxa, l’artista pronta a fare ritorno sul palco dell’Ariston come big in gara al Festival di Sanremo. Ma cosa sappiamo dell’artista, di quella che è stata la sua carriera e la sua vita privata? Sapete che ha alle spalle tre matrimoni? Conosciamolo meglio.

Anna Oxa, biografia

Il suo vero nome è Anna Hoxha, ed è nata a Bari il 28 aprile 1961 sotto il segno del Toro. E’ figlia di un uomo di origine albanese, originario esattamente di Kruja, mentre la mamma è italiana. Ha trascorso la sua infanzia nella città natale e si è diplomata al liceo artistico Giuseppe De Nittis. Sin da piccolina ha avuto una grande passione per il mondo del canto e della musica in generale. A soli 15 anni, ha infatti inciso il suo primo 45 giri. Poi, grazie a Ivano Fossati nel 1978 ha debuttato al Festival di Sanremo con la canzone Un’emozione da poco che è stato il suo più grande successo. In quella occasione è arrivata seconda. L’anno successivo ha poi iniziato una collaborazione con Lucio Dalla e Rino Gaetano. Nel 1982 torna a Sanremo con un look davvero strepitoso e molto sensuale, una vera novità per l’epoca. Arriva l’altro successo, ovvero E’ tutto un attimo. Poi nel 1989 arriva il grande successo all’Ariston, dove ha trionfato con il brano Ti lascerò cantato in coppia con Fausto Leali. Ha partecipato ancora a Sanremo con il brano Donna con te, e poi ancora nel 1997 con Storie e nel 1999 con Senza pietà.

Vita privata, figli e matrimoni

Anna Oxa ha alle spalle ben tre matrimoni. Il primo è quello con Franco Ciani, un noto cantautore con il quale l’artista è stata almeno 10 anni, dai primi anni Ottanta, ai primi degli anni Novanta. Successivamente, dopo la fine della storia con Franco, Anna si è legata ad un altro uomo, ovvero Gianni Belleno, il batterista dei New Trolls. E’ stata per entrambi una storia molto importante, visto che da questa sono nati due figli, Francesca e Qazim. Nel 1999 Anna si è risposata con il magnate Behgjet Pacolli, relazione finita nel 2002. L’ultima relazione importante della Oxa è quella con Marco Sansonetti, la sua guardia del corpo, più giovane di lei di 22 anni. Nel 2017 poi la relazione è finita e Marco è finito in carcere accusato di usura, violenza e sequestro di persona. Al momento l’artista sarebbe single.