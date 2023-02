Chi è Alessia Mancini, moglie di Flavio Montrucchio? I due hanno figli?

Alessia Mancini è la moglie di Flavio Montrucchio, noto personaggio tv e conduttore giunto alla fama dopo aver iniziato col Grande Fratello (vincendo la seconda edizione del reality).

A sua volta, Alessia Mancini è un volto noto per gli italiani, con una lunga carriera in TV.

Come è arrivata in televisione e qual è stata la sua carriera? Ecco a voi la biografia e alcune curiosità sulla moglie del conduttore di RealTime.

Chi è Alessia Mancini, moglie di Flavio Montrucchio? Accenni alla carriera

Alessia Mancini è nata a Marino il 25 giugno 1978 ma è cresciuta a Genzano di Roma. Nella sua carriera è stata showgirl, attrice e conduttrice in Tv (ma non solo, come vedremo).

Esordisce sul piccolo schermo appena 16enne partecipando a Non è la Rai (la quarta edizione), dove viene soprannominata per antifrasi la bruttina: è il 1994 e come alcune fortunate coetanee si affaccia così al mondo tv. Tra il 1997 e il 1998 approda come velina a Striscia la Notizia e sempre nel 1997 appare (proprio nelle vesti di velina) nel videoclip di Elio e le Storie Tese Born To Be Abramo (dove appare anche il compianto Fabrizio Frizzi).

Molti la ricordano nel 1999 come letterina di Passaparola su Canale 5 con Gerry Scotti.

Gli anni 2000, poi, sono ricchi di soddisfazione per Alessia, che farà spola tra Rai e Mediaset, tra le conduzioni di alcuni programmi non troppo fortunati (Facce da quiz e Bande sonore) e programmi culto (Mezzogiorno in famiglia, Stranamore dove fa l’inviata).

Tra le altre apparizioni, ha partecipato negli anni a due reality (la seconda edizione de La tapa nel 2005 e L’isola dei famosi 13, che la vide giungere in semifinale) e a un talent (Alessandro Borghese – Celebrity Chef).

Alessia Mancini: marito, figli e vita privata

Laureata alla IULM di Milano in comunicazione, Alessia Mancini ha sposato nel 2003 Flavio Montrucchio.

I due hanno avuto avuto due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015.

Nel dicembre del 2021 è stata operata per un tumore, che ha tenuto sotto controllo per lungo tempo fino alla necessaria rimzione.

Come raccontato dalla stessa showgirl sui social:

“Sapevo di averlo da un po’ di tempo e lo tenevo sotto controllo tutti gli anni – ha raccontato lei durante una diretta sul web – Alla fine era diventato grande quanto una polpetta e il ginecologo ha detto che era meglio toglierlo. Se fosse cresciuto ancora avrei rischiato di dover rimuovere l’utero”.

(Articolo pubblicato il 29 dicembre 2020 da Annarita Faggioni. Editato, ampliato e ripubblicato dalla redazione il 7 febbraio 2023)