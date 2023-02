Chi è Mattia Narducci, nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? Curiosità, social e biografia

Mattia Narducci, chi è il giovane che si dice essere il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? In questi giorni non si fa altro che parlare di questa ipotetica storia d’amore tra il giovane modello e la cantante di Sora. I due hanno mostrato dei dettagli di una vacanza romantica, pubblicato delle Instagram Stories su Instagram e adesso ci sarebbe la conferma di questa relazione. I due sono stati infatti paparazzati insieme, all’interno di un locale. Ma chi è Mattia? Cosa sappiamo di lui?

Mattia Narducci, biografia

Giovane e famoso modello italiano il quale ha sfilato per le più grandi maison di tutto il mondo. E’ nato nel 1997 ed è originario di Piacenza. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, ha sfilato per diversi marchi di moda di fama mondiale, come Guess, Dolce & Gabbana e Armani. Proprio lo scorso anno ha ricevuto il premio Magna Grecia per il suo lavoro nel mondo della moda. A spiegare come è nata la passione per la moda è stato proprio lui, spiegando che è stata la ragazza di suo cugino che lavorava in un’agenzia di moda a spronarlo a provare.” E’ andata bene fin da subito perchè una settimana dopo essere entrato in agenzia, c’è stato un casting per Dolce&Gabbana e Domenico mi ha notato subito. Quindi ho puntato tutto su quella sfilata e da lì mi ha dato riscontri positivi, facendo girare il mio nome lì a Milano”.

Curiosità

Ha studiato presso la facoltà di International Management, e poi ha anche studiato recitazione. Uno dei suoi più grandi sogni è quello di recitare in una serie tv. Pratica sport e dedica alla cura del suo corpo davvero tante ore alla settimana. Almeno 4 giorni su 7 si reca in palestra. Ama il calcio ed il basket e due dei suoi più grandi idoli sono Michael Jordan e David Beckham. Ha molto amici nel mondo dello spettacolo, come Stefano Sala, Simone Susinna e Andrea Damante.

Vita privata e social

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, in queste settimane non si fa altro che parlare della relazione tra lui e Anna Tatangelo. I due avrebbero trascorso un weekend piuttosto romantico a Parigi, ed hanno fatto intendere di aver alloggiato presso lo stesso albergo. I due ad oggi non hanno smentito queste voci, ma non hanno neppure confermato la relazione. Sui social è molto seguito e proprio su Instagram ha un seguito di oltre 109 mila follower.