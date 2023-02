Mr Rain è fidanzato? Chi è la compagna di Mattia Balardi? Curiosità sulla sua vita privata

Mr Rain è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2023, conosciamolo meglio!

Presudonimo di Mattia Balardi, il rapper nasce a Desenzano del Garda nel 1991. Inizia la sua carriera nel 2011 prima pubblicando Time 2 Eat, un mixtape prodotto da lui e poi partecipando ad Xfactor 2013, ma non sarà questo show a decretarne il successo.

Mr Rain, che sceglie il suo nome in riferimento al fatto che riesce ad esprimersi meglio e a produrre più efficacemente nelle giornate di pioggia, si affianca a importanti artisti (quali Fedez, J-AX, Fabri Fibra) prima di realizzare il disco Memories (2015) ed approdare poi nel 2020 con la sua Fiori di Chernobyl.

A Sanremo porterà il brano Supereroi.

Mr Rain è fidanzato?

La popolarità ha anche portato ad associare il suo nome a possibili flirt nel tentativo di scovare chi è la sua fidanzata. Tra i rumors diffusi lo scorso anno c’è chi lo aveva visto con Elisabetta Gregoraci ma il cantante ha smentito dicendo: “Mi sono fatto tante risate. In realtà è tutto un disguido. Con Eli siamo amici, lei mi segue, ascolta le mie canzoni, è una persona fantastica. Però, sul flirt non c’è nulla di vero. Io sono fidanzato da più di cinque anni”.

Le voci avevano iniziato a susseguirsi dal momento che Elisabetta Gregoraci aveva ricevuto una dedica mentre era all’interno della casa del Grande Fratello. Si trattò di un messaggio aereo con la frase “sei l’epicentro del mio terremoto” del brano 9.3 di Mr Rain. Dopo la smentita da parte del cantante, si è compreso che tra i due vi è solo stima a livello lavorativo.

Non sappiamo dunque l’identità della fidanzata e ne tanto meno se adesso Mr Rain sia ancora impegnato o se sia single. Sui social è molto attento a mantenere la privacy ed utilizzarli soltanto per scopi professionali. Le uniche foto che compaiono e che lo ritraggono in dolce compagnia, risalgono al 2017. Mattia si vede tra le braccia di Juliana Ghidini ma non è chiaro se lei sia ancora presente nella sua vita.