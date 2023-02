Chi è Phil Mer, nuovo batterista dei Pooh? Alla scoperta del “figliastro” d’arte

Ecco chi è Philip Mersa, in arte Phil Mer nuovo batterista dei Pooh: età, carriera e vita privata

Philip Mersa, in arte Phil Mer è il nuovo batterista dei Pooh, che ha preso il posto del compianto Stefano D’Orazio. Nato a Bolzano il 13 ottobre 1982, è figlio di Beatrix Niederwieser (Beatrice), seconda moglie del bassista dei Pooh Red Canzian. La sua passione per la musica è nata molto presto: all’età di 4 anni quando Canzian gli ha regalato la sua prima batteria. Dopodiché, è passato ad altri strumenti musicali come la chitarra e piano forte.

La sua carriera musicale è iniziata molto presto: all’età di 16 anni infatti ha aperto il tour estivo dei Pooh e a 18 anni ha inciso il suo primo disco di musica fusion assieme al collega Paolo Conti. E’ stato inoltre protagonista dello spettacolo teatrale Pinocchio. Nel 2007 ha partecipato al tour di Pino Daniele e in seguito è riuscito ad ottenere i contatti di altri grandi artisti come Giorgia e Noa, Michele Zarrillo, L’Aura e Patty Pravo. Successivamente, è divenuto compositore e produttore della sorellastra Chiara Canzian per il suo primo disco. Nel 2010 è stato l’anno in cui ha collaborato con Malika Ayane e tre anni più tardi sono arrivate altre occasioni lavorative con The Fremes (con Malika, Chiara Canzian e Mario Biondi). Si sono aggiunti anche Francesco Renga e Red Canzian, “patrigno” per cui ha arrangiato e prodotto per il singolo L’Istinto e le stelle. Il secondo album dei The Fremes ha visto l’attivo di Phil e lo stesso album è uscito in concomitanza con la mostra d’arte di Tutankamon, Van Gogh e Caravaggio, a cui sono ispirati i brani. Special guest dell’evento Francesco Renga e Annalisa.

Dal 2014 e 2015 ha lavorato con Renga per la tournée Tempo reale. Importante il palco-vetrina dell’Arena di Verona, visibile su Canale 5 e con ospiti Elisa, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. Da quell’occasione Lorenzo Fragola, vincitore di X factor lo ha scelto come batterista del suo primo tour. Più tardi Phil diventa batterista degli Zero Assoluto e Enrico Ruggeri.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è piuttosto riservato e non si sa se sia fidanzato o single al momento. Il suo profilo Instagram conta più di 11 mila seguaci.