Il grande salvataggio delle balene | Tutto sul documentario di Rai 5

Se non sai cosa guardare in TV quando stai pranzando, Rai 5 sopperisce alle tue necessità. Nel mercoledì 8 febbraio 2023 alle ore 14 andrà in onda Il grande salvataggio delle balene. Per gli amanti della fauna marina, c’è tutto un mondo da scoprire. Ecco di cosa tratta il documentario.

Il grande salvataggio delle balene, il contenuto

Le balene sono animali non sempre visti di buon occhio, eppure avrebbero tanto da insegnare, in particolare a chi nell’oceano le caccia. Con questo documentario ci si è concentrati sulla vita di due piccole beluga che hanno poco tempo a disposizione e un percorso molto lungo per raggiungere la tanto agognata libertà.

Chi sono Little White e Little Grey

I nomi di queste due beluga sono Little White e Little Grey. Le due hanno trascorso qualche anno della loro vita in cattività e adesso hanno raggiunto l’età ideale per iniziare il viaggio che dovrà renderle libere. Il progetto del quale fanno parte ha avuto un costo notevole ed è durato a lungo.

Oggi sono affiancate da una squadra di esperti assistenti e ricercatori, che ha il compito di addestrerarli al fine di fare loro tutte le competenze necessarie che permetterà loro di rimanere incolumi nell’oceano.

L’impegno dei ricercatori

Grazie al notevole impegno del team di ricercatori le due proveranno ad imparare a cavarsela da sole. Nuoteranno finalmente nel loro habitat, libere nell’oceano. All’interno del documentario verranno date le giuste attenzione a tutti i preparativi che i biologi marini ed i ricercatori hanno dovuto porre in essere per dare davvero supporto ai due cetacei.

Il progetto nasce circa 8 anni fa e ad oggi non risulta pienamente concluso. Ci sono voluti milioni di dollari per raggiungere l’obiettivo. Centinaia sono state le persone impegnate, sei i paesi del mondo coinvolti. Ricordiamo tra le varie cose, il gemellaggio per l’occasione tra la Merlin Entertainment, la Sea Life Trust, / e la Whale and Dolphin conservation.