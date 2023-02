Fleetwood Mac Their Own Way | Cosa sappiamo del film in prima serata su Rai 5

Fleetwood Mac Their Own Way è il film complesso ma avvincente che andrà in onda nella prima serata di mercoledì 8 febbraio 2023. Ovviamente sul canale RAI 5. Scopriamo insieme la trama e il contenuto.

Qualche curiosità su Fleetwood Mac Their Own Way

La pellicola, nata dalla regia di Piers Garland, è interamente dedicata alla band. Si tratta di una storia molto complessa, che ha posto le sue fondamenta sul cambiamento. Il gruppo ha affrontato l’evoluzione di ben 14 line-up differenti tra loro. Il tutto a partire dal 1965 in poi.

Secondo quanto sosteneva Darwin Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. E la band aveva fatto sua questa massima.

La trama

Non si tratta di un film vero e proprio ma di un docufilm dove molta attenzione si pone nei riguardi di Mick Fleetwood e John McVie, la sezione ritmica della band da cui proviene anche il nome. Ebbene questo è stato l’obiettivo del regista: esplorare tutti gli angoli più reconditi della vita del gruppo musicale.

Sicuramente non hanno avuto solo successo ed applausi. Non sono mancati gli incidenti di percorsi o gli ostacoli tipici della carriera da musicista. Eppure i Fleetwood non hanno mai smesso di far emozionare i loro fan. Le arene durante i concerti pullulavano di gente proveniente da ogni angolo del mondo.

La storia raccontata attraverso questo film sembra quasi il contenuto di un romanzo avventuroso. Si parla di tradimento, d’amore, ma anche di litigi, di episodi rocamboleschi e brusche rotture. Ciononostante, mai si perderà quella sana magia che ha sempre rappresentato i loro capolavori. Tra le canzoni big ci sono Dreams, Go Your Own Way, The Chain. Nessun gruppo ha mai avuto la capacità di reinventarsi e di tornare in vita dai propri fallimenti come hanno fatto i Fleetwood.