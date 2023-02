Raffaella Fico ieri e oggi: la showgirl è rifatta? Ecco com’è cambiata negli anni

Sono trascorsi diversi anni da quando Raffaella Fico ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni però il suo aspetto è cambiato tanto, ed è proprio per tale motivo che in molti si sono chiesti se la showgirl abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica oppure no. Una domanda alla quale forniremo una risposta proprio qui di seguito.

La carriera di Raffaella Fico

Raffaella Fico è diventata particolarmente nota al pubblico nel 2008 in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello, reality che le ha dato la notorietà a soli 19 anni. Nel corso degli anni successivi è poi riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo diventando il volto noto di molte trasmissioni. Ma non solo, la Fico per diverso tempo è stata anche la protagonista del gossip a causa di alcune particolari relazioni sentimentali avute con volti noti nel mondo dello sport. Tra questi ad esempio Cristiano Ronaldo ma anche Mario Balotelli dal quale nel 2012 ha avuto la sua prima e unica figlia Pia. Tanti i programmi ai quali la showgirl ha preso parte, tra questi oltre il Grande Fratello è possibile menzionare ad esempio anche L’Isola dei Famosi, il Chiambretti Show e il GF Vip 6.

I cambiamenti fisici della showgirl

Raffaella Fico è sempre stata molto bella, anche al momento del suo esordio. Ma è impossibile non notare i cambiamenti avvenuti sul viso e nel corpo nel corso degli anni. Oggi infatti la showgirl rispetto al suo esordio appare molto diversa e come lei stessa sembrerebbe aver confermato negli anni ha scelto di ritoccare alcune parti del corpo che non le piacevano molto. Osservando le immagini del prima e del dopo è possibile ad esempio notare un cambiamento nel seno e nei lineamenti del viso. Il suo naso infatti appare più piccolo mentre invece la bocca più carnosa e pronunciata. Qualche tempo fa intervistata dalla trasmissione Storie Italiane Raffaella Fico ha volto però precisare di aver ritoccato solamente il seno, sottolineando inoltre che le fotografie da lei pubblicate sono sempre un po’ modificate motivo per il quale molti le contestano il fatto di aver esagerato con la chirurgia.