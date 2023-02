La bottega del caffè | Cosa sappiamo della commedia in onda su Rai 5

Continua su Rai 5 la messa in onda di opere teatrali goldoniane. Giovedì 9 febbraio 2023 è la volta de La bottega del caffè, commedia che forse non tutti ricordano ma il cui significato è a dir poco profondo. Lo scopriamo insieme.

Cosa pensa la critica letteraria de La bottega del caffè

La bottega del caffè è un’opera teatrale che nella semplicità della trama cerca di dare la risposta alla domanda che attanaglia molti, ovvero se il denaro può renderci felici. E la risposta non può che essere negativa.

La trama della commedia verte tutta sul dio Danaro. I personaggi sono avidi ed indifferenti. Forse le uniche a salvarsi sono le donne, tra cui Lisaura, in quanto ogni giorno cercano di sopravvivere lavorando.

Quali sono i pilastri della commedia?

I protagonisti presto o tardi cadono tutti nella tristezza. L’autore della commedia cerca di rimproverare in questo modo la società del tempo ipocrita ed avida. Sono troppe le cattive dicerie e l’invidia che Goldoni prova a fustigare. Alcuni dei personaggi sono nobili inariditi, sono mercanti truffatori e giovani inetti amanti del gioco d’azzardo e simili.

La trama

La storia si concentra in un caffè sito nella piazza piccola di Venezia, dove poco distante si svolge quotidianamente la bisca. Quella dipendenza dalle carte ha mandato Eugenio in malora, tanto che ha dato i gioielli di famiglia della moglie Vittoria in pegno. Impietositi dalla situazione il cameriere Trappola e la proprietaria del caffè provano a convincere Eugenio a smettere. Tuttavia il falso senza scrupoli nobile Don Marzio boicotta i loro tentativi e mette zizzania

Nel mentre si intreccia anche la storia di Leandro, il conte che travestito da un tale Flaminio ha una tresca con Lisaura la ballerina, che dal suo canto lo crede scapolo innamorato. La moglie di lui, Placida, riuscirà a sgamare la cosa.