Sanremo 2023, Blanco adesso è nei guai e scatta la denuncia: tutti i dettagli

Blanco denunciato dopo l’accaduto a Sanremo 2023: tutti i dettagli

Ieri martedì 7 febbraio, prima serata di Sanremo 2023, Blanco è stato ospitato per esibirsi sul palco dell’Ariston e presentare il singolo L’Isola delle Rose. Nel corso dell’esibizione, però, il cantante bresciano ha cominciato a dare dei calci alle rose presenti sul palco per la coreografia e a prendere persino degli allestimenti e buttarli a terra sotto gli occhi degli spettatori. A fine esibizione, il pubblico ha fischiato non gradendo affatto l’accaduto e Amadeus ha raggiunto il ragazzo chiedendo cosa stesse accadendo o se fosse arrabbiato. “Non sentivo l’audio, ma mi sono divertito lo stesso” si è giustificato il musicista.

Il pubblico sui social è invece diviso a metà: chi ha pensato che si trattasse di una semplice scena programmata e chi ha condannato il gesto, giudicandolo come irrispettoso. Oggi, però, è giunta una denuncia da parte del Codacons, il quale avrebbe chiamato Blanco a risarcire i danni prodotti alla Rai per il reato di danneggiamento. “Al di là della volgarità del gesto e della sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Festival” ha recitato così il comunicato dell’associazione – potrebbe realizzare veri e propri reati. L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che ‘Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Oltre al lato penale, il deterioramento causato dal cantante bresciano hanno prodotto danni finanziari ai cittadini, poiché la scenografia dell’Ariston è stata pagata dagli spettatori italiani tramite il canone Rai . Blanco inoltre dovrebbe risarcire i danni a vasi e fiori perché avrebbe determinato uno spreco di denaro. Per tali ragioni, il Codacons ha chiesto alla Procura di Imperia di aprire un’indagine sul Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco per il possibile reato di danneggiamento e alla Corte dei Conti di avviare le dovute azioni sul piano contabile finalizzate ad ottenere dal cantante il ristoro dei danni erariali.