I Beatles e l’India | Tutto sul docufilm in onda in seconda serata su Rai 5

I programmi in onda su Rai 5 sono sempre molto interessanti e degni di nota. Questo vale anche per quelli che vengono mandati in onda in seconda serata.

Giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 23:45 verrà trasmesso un docufilm interamente dedicato ad uno dei gruppi che ha scritto la storia della musica internazionale. Si tratta de I Beatles e l’India, docufilm del 2021. Vediamo di cosa tratta.

Regia e Cast del docufilm i Beatles e l’India

Il docufilm I Beatles e l’India viene realizzato un paio di anni fa per la regia di Ajoy Bose. Nel cast personaggi di un certo calibro e spessore. Ricordiamo in primis Mia Farrow e i The Beatle, accompagnati da Ravi Shankar, Pattie Boyd e Maharishi Mahesh Yogi.

Il documentario è molto dettagliato e coglie dei tratti nascosti dei componenti della band, aspetti che prima ad ora non avremmo potuto capire se non con questo contenuto inedito.

La trama del docufilm

Il contenuto di I Beatles e l’India è dedicato al gruppo musicale I Beatles. Più precisamente viene ricostruito un viaggio che i quattro, John, Paul, George e Ringo decidono di intraprendere verso il subcontinente indiano. Qui oltre a voler arricchire le loro conoscenze musicali sperano anche di poter arricchire i proprio bagaglio personale e professionale con la creatività e la spiritualità.

Siamo nel 1968, la band parte in compagnia del proprio team, dei propri amici e le proprie partner. Si fermano in ritiro nell’ashram himalayano del Maharishi Mahesh Yogi. Proprio qui nel giro di qualche settimana, riescono a realizzare molte delle loro canzoni famose, precisamente quelle poi raccolte all’interno del “White Album”.

Confluisce nel documentario un’ampia gamma di rari filmati d’archivio, nonchè di immagini, foto e registrazioni, nonché racconti di testimoni oculari. Il tutto completato dalla narrazione e dai commenti di esperti che hanno analizzato nel dettaglio le riprese a suo tempo realizzate in tutta l’India.